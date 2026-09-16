Fostă ministră din Franța, dar și actual primar al unui arondisment din Paris, judecată pentru corupție. Și-ar putea pierde funcția

Dati, în vârstă de 61 de ani, a fost ministra Justiției în guvernul fostului președinte Nicolas Sarkozy și ministru al Culturii în guvernul actualului președinte Emmanuel Macron. Dati ar fi primit 900.000 de euro de la de la gigantul auto între 2009 și 2013, potrivit BBC.

Conform unui contract semnat în 2009, la scurt timp după ce a încetat să mai fie ministru în guvernul lui Sarkozy și a fost aleasă deputată în Parlamentul European, suma a fost plătită pentru servicii juridice prestate în favoarea companiei, dar magistrații susțin că acel contract a fost folosit pentru mascarea unor plăți destinate activităților de lobby. Dati neagă acuzațiile.

Magistrații consideră că fostul director general al Renault-Nissan, Carlos Ghosn, a recrutat-o pe Dati pentru a desfășura activități de lobby în numele companiei în cadrul Parlamentului European și pentru a facilita contactele cu Sarkozy, care a fost șef de stat până în 2012.

Fostul director general de la Renault – Nissan, judecat

Fostul director general al Renault – Nissan, care are în prezent 72 de ani, este și el judecat și neagă orice faptă ilegală. El va fi absent de la proces. Acesta a fugit în Liban încă din 2019.

Avocații fostei ministre vor contesta acuzațiile, dar dacă Dati va fi găsită vinovată, ea riscă până la 10 ani de închisoare, o amendă substanțială, dar și o interdicție de 5 ani de a ocupa funcții publice. Dati și-ar putea pierde funcția de primar

Astfel, dacă va fi găsită vinovată, Dati își va pierde funcția de primar al arondisment-ului 7 din Paris, al cărui primar este încă din 2008.