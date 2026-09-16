Premieră pentru Interpol. Operațiuni desfășurate în întregime de femei au dus la arestarea în Algeria a doi evadați dintr-o închisoare din Franța

Plasați pe notificări roșii de către Interpol, cei doi bărbați, ale căror identități nu au fost dezvăluite, evadaseră anterior din închisoare înainte de a se refugia în Algeria, unde au fost arestați, unul pe Aeroportul Internațional Houari Bou Madyan din Alger, iar celălalt la un punct de trecere a frontierei terestre dintre Algeria și Tunisia, potrivit Le Figaro.

Acesta din urmă fusese găsit vinovat și condamnat la 15 ani de închisoare pentru crimă, în timp ce se crede că cealaltă persoană este creierul din spatele unui atac armat din 2022 la Toulouse. „Suspectul evadase anterior din închisoare după ce ispășise o pedeapsă de opt ani pentru trafic de droguri, participare la o organizație criminală și deținere de arme”, se precizează în comunicat. Interpol a descris cele două cazuri drept „de mare amploare”, dar nu a oferit alte detalii în acest moment.

Operațiune în cinci țări, condusă de polițiste

Operațiunea, cu nume de cod „Phoenix”, a durat trei săptămâni și s-a concentrat pe cinci țări: Algeria, Iordania, Maroc, Palestina și Tunisia. Au fost efectuate un total de 48 de arestări, inclusiv opt persoane căutate internațional în baza unor notificări roșii și una în baza unei notificări Interpol. De asemenea, au fost confiscate unsprezece vehicule de lux, 16.300 USD în numerar, 9.900 EUR în numerar, 1,8 kilograme de aur, 13.000 de comprimate Captagon, 123 de capsule de metamfetamină cristalină, 530 de telefoane mobile și 1.525 de cartoane de țigări de contrabandă.

„Peste 700.000 de verificări încrucișate cu bazele de date ale Interpol au fost efectuate în timpul celor trei săptămâni ale Operațiunii Phoenix, generând 246 de rezultate pozitive privind persoane și documente de călătorie. Printre confiscări s-au numărat cinci documente de călătorie înregistrate în baza de date a Organizației privind documentele de călătorie furate și pierdute ”, a adăugat agenția internațională cu sediul la Lyon. Aceste operațiuni au fost efectuate în întregime de femei, o premieră pentru Interpol în această regiune, fapt salutat de directoarea sa pentru combaterea terorismului, María Carmen Muñoz González.

„Prin arestarea a nouă persoane căutate internațional, inclusiv infractori condamnați, Operațiunea Phoenix demonstrează eficacitatea cooperării polițienești internaționale la punctele de trecere a frontierei potențial sensibile. Aceste rezultate generale sunt un merit pentru polițistele care și-au asumat întreaga responsabilitate operațională pentru această operațiune”, a spus ea în comunicat.

Accent deosebit pe „instruirea operațională și desfășurarea polițistelor”

Polițistele au gestionat, de asemenea, cooperarea internațională în cadrul birourilor Interpol din cele cinci țări participante și au coordonat activitățile celor două unități de coordonare operațională din Algeria și Iordania. Această inițiativă face parte din proiectul „Momentum-MENA” , o inițiativă Interpol de trei ani care vizează consolidarea capacităților serviciilor de poliție naționale și regionale din Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Aceasta pune un accent deosebit pe „instruirea operațională și desfășurarea polițistelor”, conchide Interpol.