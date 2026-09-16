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Două bombardiere rusești înarmate cu rachete au fost observate și urmărite de avioane F-35 în largul coastei Norvegiei

Bombardiere rusești au zburat în spațiul aerian internațional deasupra Mărilor Barents și Norvegiei. Două avioane norvegiene F-35 au decolat pentru a le monitoriza traiectoria.
Două bombardiere rusești înarmate cu rachete au fost observate și urmărite de avioane F-35 în largul coastei Norvegiei
sursa foto: pixabay Imagine cu caracter ilustrativ
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 21:18, Știri externe
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Agențiile de știri rusești TASS și RIA Novosti au dezvăluit că două bombardiere strategice rusești Tu-95MS, înarmate cu rachete de croazieră Kh-101, au efectuat marți un zbor de aproximativ cinci ore deasupra apelor internaționale din Mările Barents și Norvegiei, la nord de Norvegia, relatează Le Figaro. Două avioane de vânătoare norvegiene F-35 au fost trimise să intercepteze aeronavele rusești, potrivit ziarului norvegian Barents Observer.

Zborul fusese anunțat de Moscova ca fiind o „patrulă programată”. Ministerul rus al Apărării, citat de agenția de știri TASS, a indicat că bombardierele Tu-95MS au fost escortate de avioane de vânătoare Su-33 ale Marinei Ruse. „Avioane de vânătoare străine” au urmărit, de asemenea, bombardierele în timpul „anumitelor faze” ale călătoriei lor, potrivit ministerului rus.

„Toate zborurile efectuate de aeronavele Forțelor Aerospațiale Ruse respectă reglementările internaționale care reglementează utilizarea spațiului aerian neutru”, a afirmat Ministerul Apărării rus. Cu toate acestea, cele două bombardiere Tu-95MS erau echipate cu rachete Kh-101, o rachetă de croazieră cu rază lungă de acțiune utilizată în mod regulat  de armata rusă împotriva țintelor din războiul din Ucraina. Imaginile publicate de Ministerul Apărării rus arată rachetele montate sub aripile bombardierelor. Avionul decolase de la baza aeriană Olenya din Peninsula Kola, la sud de Murmansk.

Bombardierele au rămas în spațiul aerian internațional

Această prezență armată a determinat Norvegia să trimită prin deplasare două avioane F-35 de la baza aeriană Evenes pentru a monitoriza formațiunea rusească, potrivit Reuters. Bombardierele, însă, au rămas în spațiul aerian internațional, deasupra apelor Mării Barents și ale Norvegiei. Acest tip de patrulă rusească deasupra apelor internaționale din Arctica și Atlanticul de Nord este efectuată în mod curent de forțele aeriene strategice ale Moscovei.

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