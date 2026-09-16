Italia elimină „una dintre cele mai urâte taxe”. Meloni anunță măsura care vizează milioane de vehicule

Decizia vine în contextul în care Guvernul încearcă să își crească popularitatea înaintea alegerilor parlamentare din 2027, potrivit Reuters.

„Astăzi, Guvernul elimină una dintre taxele cele mai urâte de italieni”, a transmis Meloni.

Măsura se va aplica tuturor motocicletelor și în cazul a peste 70% dintre mașinile de dimensiuni mici și medii, însă fiecare cetățean va putea beneficia de scutire pentru un singur vehicul.

„Am ales să continuăm politica de reducere a taxelor, în linie cu abordarea pe care centrul-dreapta a urmat-o și în alte ocazii”, a declarat Meloni într-o conferință de presă, după ședința de Guvern în care planul a fost aprobat.

Scutirea ar costa 2,36 miliarde de euro

Conform proiectului consultat de Reuters, scutirea s-ar aplica doar în 2027 pentru vehiculele cu o putere maximă de 80 de kilowați (kW), la un cost estimat de 2,36 miliarde de euro.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Roma va încerca să transforme măsura într-una permanentă, ceea ce înseamnă că, pentru moment, aceasta a fost concepută ca o facilitate valabilă o singură dată.

Nici Meloni, nici Giorgetti nu au explicat de unde vor proveni fondurile necesare pentru finanțarea inițiativei.

Potrivit celui mai recent plan bugetar, care urmează să fie actualizat în următoarele săptămâni, Italia estimează că datoria publică va ajunge în acest an la aproape 139% din produsul intern brut (PIB). Astfel, Italia ar depăși Grecia și ar deveni țara cu cea mai mare datorie publică din zona euro raportată la PIB.

Criticii resping măsura

Criticii au descris inițiativa drept o încercare de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la electricitate, gaze și carburanți.

„Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a declarat Rossano Sasso, un apropiat al fostului general Roberto Vannacci, liderul partidului de extremă dreapta National Future.

Pentru a limita efectele scumpirii carburanților, Guvernul Meloni a redus temporar accizele de mai multe ori în ultimele luni. Împreună cu facilitățile fiscale acordate transportatorilor, aceste măsuri au costat până acum aproximativ 2,8 miliarde de euro.

Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional au recomandat Italiei măsuri mai bine țintite pentru sprijinirea gospodăriilor și companiilor vulnerabile.