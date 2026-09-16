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Poliția spaniolă a arestat două persoane pentru exploatare de migranți în Ceuta

Poliția spaniolă a anunțat miercuri arestarea a două persoane suspectate că ar fi exploatat migranți în Ceuta, cerându-le să plătească cazare improvizată în garaje, în condiții considerate deosebit de precare. Suspecții arestați „au obținut câștiguri financiare semnificative profitând de situația deosebit de vulnerabilă a migranților sosiți recent în oraș”, a declarat poliția într-un comunicat.
Poliția spaniolă a arestat două persoane pentru exploatare de migranți în Ceuta
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 17:31, Știri externe
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Aproximativ douăzeci de migranți fără acte, din Ceuta, fiecare obligat să plătească 30 de euro pe zi, au fost forțați să doarmă „pe podeaua goală” în garaje „lipsite de facilități adecvate”, potrivit aceleiași surse. Poliția a mai relatat că cei doi suspecți i-au taxat pe acei migranți fără acte cu credit telefonic și i-au amenințat cu moartea pentru a-i descuraja să raporteze abuzurile, potrivit Le Figaro.

S-au oferit să introducă ilegal migranți în Spania continentală

Cei doi indivizi s-au oferit, de asemenea, să introducă ilegal migranți în Spania continentală pentru 6.000 de euro, deși poliția nu a specificat dacă un astfel de transfer a avut loc efectiv. În august, poliția spaniolă a anunțat arestarea a cinci persoane suspectate că au cerut până la 9.000 de euro de la migranții care au sosit în Ceuta la sfârșitul lunii iulie pentru a-i transporta cu barca în Spania  continentală .

Enclava spaniolă Ceuta, situată în Africa de Nord, împreună cu Melilla, constituie una dintre singurele granițe terestre ale Europei cu Africa. Zeci de mii de migranți au intrat în Ceuta, una dintre cele două enclave spaniole din Africa de Nord, împreună cu Melilla, din Maroc, la sfârșitul lunii iulie. Deși majoritatea s-au întors ulterior în  Maroc , câteva mii au rămas în orașul autonom, unde situația s-a deteriorat și este o sursă de tensiune cu populația locală.

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