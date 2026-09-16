Mbappé, Vinicius și Konaté, în centrul unei controverse privind situația din Ceuta la meciul lui Real Madrid cu Elche din La Liga

La Liga a pregătit, pentru mai multe meciuri din această etapă, tricouri albe dedicate orașului autonom spaniol Ceuta, aflat în centrul unei crize sociale și politice după afluxul de migranți dinspre Maroc. Real Madrid și Elche au participat la inițiativă înaintea meciului, însă cei trei jucători madrileni au avut un comportament diferit.

Mbappé și Vinicius au purtat tricourile rulate până aproape de piept, astfel încât mesajul nu putea fi citit integral, și le-au scos înaintea salutului protocolar. Konaté a ținut tricoul în mâini în timpul intrării pe teren și l-a păstrat astfel inclusiv la salutul cu adversarii.

Imaginile au provocat reacții puternice, în condițiile în care mesajul inscripționat, „Todos somos caballas” – „Suntem cu toții caballas”, termenul folosit pentru locuitorii din Ceuta – a fost conceput ca un gest de solidaritate cu orașul. Real Madrid a prezentat oficial inițiativa drept un mesaj de sprijin pentru Ceuta.

Controversa a apărut într-un context sensibil. Ceuta, enclavă spaniolă de pe coasta nord-africană, s-a confruntat în ultimele săptămâni cu un val important de treceri neregulamentare dinspre Maroc. Fotbalistul lui Real Betis Ez Abde, internațional marocan, a fost la rândul său criticat pe rețelele de socializare după ce a purtat tricoul de susținere a Ceutei, dar a susținut că gestul său a fost unul social și nu unul politic.

Carlos Espí, din nou decisiv pentru Real Madrid

Pe teren, Real Madrid a început excelent. Arda Güler a deschis scorul în minutul 25, după o lovitură liberă care a lovit bara și a fost deviată în propria poartă de portarul Matías Dituro. Kylian Mbappé a făcut 2-0 în minutul 33, după o centrare a lui Yan Diomande.

Elche a revenit însă după pauză. Abiel Osorio a redus diferența în minutul 71, iar Fer Niño a egalat în minutul 83, profitând de o eroare a defensivei madrilene.

Victoria Realului a fost salvată în prelungiri de tânărul Carlos Espí. Introdus în minutul 87, atacantul în vârstă de 21 de ani a înscris în minutul 90+1, după o acțiune a lui Jude Bellingham și o pasă decisivă a lui Mbappé. A fost al doilea gol decisiv marcat de Espí în finalul unui meci în acest sezon.

Succesul i-a adus pe madrileni la 15 puncte, la egalitate cu Barcelona, care are însă un meci mai puțin disputat. Elche rămâne pe ultimul loc, cu doar două puncte.