Lionel Messi, convocat la selecționata Argentinei pentru un meci de adio

Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei după finala Cupei Mondiale din 2026. AFA pregătește un moment special pentru căpitanul echipei care a cucerit titlul mondial în 2022, iar la eveniment au fost invitați campionii mondiali din Qatar și familiile acestora.

Argentina va avea trei meciuri amicale pe teren propriu în această perioadă: cu Bolivia, pe 30 septembrie, la Córdoba, cu Burkina Faso, pe 3 octombrie, la Buenos Aires, și cu Benin, pe 6 octombrie, tot la Buenos Aires.

„Un meci care va fi de neuitat pentru toți fanii echipei naționale”, a transmis președintele AFA, Claudio Tapia, în mesajul prin care a anunțat evenimentul.

Pentru Lionel Scaloni, această serie de partide reprezintă începutul unei noi etape după finala Cupei Mondiale din 2026. Selecționerul a păstrat în lot mai mulți jucători importanți ai generației care a câștigat titlul mondial, printre aceștia aflându-se Emiliano „Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister și Cristian Romero.

În lot se regăsesc și câteva noutăți. Printre jucătorii convocați se numără Román Vega, fost fotbalist al lui Argentinos Juniors, precum și Franco Mastantuono, revenit după ce a ratat lotul pentru ultima Cupă Mondială. Lista îi mai include pe Gianluca Prestianni și Santiago Castro.

AFA a comunicat lotul pentru această nouă perioadă a naționalei, după turneul final din SUA, Canada și Mexic, în care Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale în fața Spaniei. La precedenta participare la Mondial, în 2022, Messi și Argentina au cucerit trofeul, după o finală câștigată cu Franța.

Messi a anunțat pe 31 august că se retrage din națională, explicând că simte că a venit momentul să încheie această etapă a carierei și că dorește să lase loc noii generații.me