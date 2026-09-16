Prima pagină » Sport » Lionel Messi, convocat la selecționata Argentinei pentru un meci de adio

Lionel Messi, convocat la selecționata Argentinei pentru un meci de adio

Lionel Messi a fost inclus în lotul naționalei Argentinei pentru următoarele meciuri amicale și va avea astfel ocazia să își ia adio de la suporteri pe stadionul Monumental. Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) a confirmat că atacantul va participa la partida cu Benin, programată 6 octombrie.
Lionel Messi, convocat la selecționata Argentinei pentru un meci de adio
Lionel Messi. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
16 sept. 2026, 07:11, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Lionel Messi și-a anunțat retragerea din naționala Argentinei după finala Cupei Mondiale din 2026. AFA pregătește un moment special pentru căpitanul echipei care a cucerit titlul mondial în 2022, iar la eveniment au fost invitați campionii mondiali din Qatar și familiile acestora.

Argentina va avea trei meciuri amicale pe teren propriu în această perioadă: cu Bolivia, pe 30 septembrie, la Córdoba, cu Burkina Faso, pe 3 octombrie, la Buenos Aires, și cu Benin, pe 6 octombrie, tot la Buenos Aires.

„Un meci care va fi de neuitat pentru toți fanii echipei naționale”, a transmis președintele AFA, Claudio Tapia, în mesajul prin care a anunțat evenimentul.

Pentru Lionel Scaloni, această serie de partide reprezintă începutul unei noi etape după finala Cupei Mondiale din 2026. Selecționerul a păstrat în lot mai mulți jucători importanți ai generației care a câștigat titlul mondial, printre aceștia aflându-se Emiliano „Dibu” Martínez, Lisandro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister și Cristian Romero.

În lot se regăsesc și câteva noutăți. Printre jucătorii convocați se numără Román Vega, fost fotbalist al lui Argentinos Juniors, precum și Franco Mastantuono, revenit după ce a ratat lotul pentru ultima Cupă Mondială. Lista îi mai include pe Gianluca Prestianni și Santiago Castro.

AFA a comunicat lotul pentru această nouă perioadă a naționalei, după turneul final din SUA, Canada și Mexic, în care Argentina a pierdut finala Cupei Mondiale în fața Spaniei. La precedenta participare la Mondial, în 2022, Messi și Argentina au cucerit trofeul, după o finală câștigată cu Franța.

Messi a anunțat pe 31 august că se retrage din națională, explicând că simte că a venit momentul să încheie această etapă a carierei și că dorește să lase loc noii generații.me

Recomandarea video

Procurorul CSM Claudiu Sandu, atac la președintele Nicușor Dan: ”Dacă suntem toți corupți, nu mai este nimeni corupt” / ”Credeam că un președinte trebuie să lupte din prima zi cu pericolul corupției”
G4Media
Au apărut imaginile » Fostul superstar din Premier League, prins cu gaz ilariant și un balon dezumflat în Lamborghini: arestat pe loc!
GSP.ro
George Simion nu exclude o guvernare PSD-AUR: „E o chestiune rațională pentru a reuși să ieșim din criză”
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Criza motorinei din SUA îl ajută pe Vladimir Putin: de ce problemele lui Donald Trump joacă în favoarea Moscovei
Libertatea
Primele declarații ale lui Nick Rădoi după ce a revenit în România pentru funeraliile Mădălinei Apostol: „Ea suferea foarte mult”
CSID
Poliția Rutieră prezintă rutele blocate de protestul fermierilor din București. Piața Victoriei, în continuare blocată
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia