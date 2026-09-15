George Pușcaș și-a prelungit contractul cu Dinamo până în 2029

George Pușcaș a revenit la Dinamo în februarie 2026, iar în sezonul trecut a evoluat în opt partide pentru formația bucureșteană, reușind să înscrie un gol și să ofere o pasă decisivă.

Clubul îl consideră pe atacant un jucător important pentru echipa pregătită de Nuno Campos, atât prin experiența acumulată de-a lungul carierei, cât și prin contribuția sa în lot.

În cariera sa, Pușcaș a evoluat pentru echipe precum Inter Milano, Reading, Palermo, Bari și Genoa. Atacantul are peste 140 de meciuri disputate în Serie B, competiție în care a înscris 42 de goluri, precum și 84 de partide în Championship, unde a marcat de 17 ori și a oferit cinci pase decisive.

La echipa națională a României, George Pușcaș are 46 de selecții și 11 goluri. Pentru reprezentativa U21 a României a înscris de 18 ori în 25 de partide.