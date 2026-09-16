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Anthropic colaborează cu un gigant farmaceutic european pentru dezvoltarea de noi medicamente

Novo și Anthropic au anunțat miercuri o colaborare pentru a accelera dezvoltarea de noi medicamente și de programe software bazate pe inteligență artificială.
Anthropic colaborează cu un gigant farmaceutic european pentru dezvoltarea de noi medicamente
Iulian Moşneagu
16 sept. 2026, 17:41, Știri externe
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Anunțul a venit la câteva ore după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a vorbit despre beneficiile inteligenței artificiale în domeniul sănătății și la câteva zile după ce reprezentanți ai industriei tehnologice au avertizat că există un risc de 10% ca sisteme AI foarte avansate să devină, în următorul deceniu, o amenințare pentru omenire, scrie Politico.

Anthropic a dezvăluit, de asemenea, săptămâna trecută că oameni de știință au încercat să folosească Claude pentru dezvoltarea unor arme biologice.

Acest lucru nu descurajează însă Novo.

Gigantul farmaceutic danez a anunțat că va folosi modelele companiei americane de inteligență artificială și Claude Science pentru a-și accelera activitatea de cercetare, în încercarea de a deveni „cea mai orientată către inteligența artificială companie din domeniul sănătății din lume”.

„Unirea forțelor cu Anthropic va accelera puternic activitatea organizației noastre de cercetare și dezvoltare și ne va ajuta în misiunea de a aduce noi soluții medicale, cu potențial transformator, persoanelor care trăiesc cu boli cronice”, a declarat Mike Doustdar, CEO-ul Novo, companie care și-a scurtat numele din Novo Nordisk.

„Instrumentele de inteligență artificială pot oferi, de asemenea, oportunități științifice complet noi și pot ajuta la analiza și înțelegerea biologiei umane și a mecanismelor de acțiune ale medicamentelor”, a adăugat el.

Dario Amodei, CEO și cofondator al Anthropic, a declarat că utilizarea modelelor avansate de inteligență artificială va scurta perioadele necesare cercetării.

„Capacitățile tot mai mari ale inteligenței artificiale aduc posibilitatea de a comprima într-un deceniu descoperiri din biologie și medicină care, în mod normal, ar necesita un secol”, a spus el.

Companiile au adăugat că vor exista „reguli solide privind gestionarea datelor și supraveghere umană”.

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