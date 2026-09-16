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Acuzați că au furat 12 milioane de dolari din ajutoarele pentru oameni fără adăpost

Trei persoane au fost acuzate miercuri de autoritățile federale din Los Angeles că au furat 12 milioane de dolari din ajutoare federale și de stat pentru persoanele fără adăpost, pentru a plăti proprietăți imobiliare, excursii de lux și vehicule de epocă.
Acuzați că au furat 12 milioane de dolari din ajutoarele pentru oameni fără adăpost
Sursă foto: Facebook
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 22:55, Știri externe
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Aceasta a fost a doua arestare de acest gen a unor persoane sub acuzații de fraudă federală în sudul Californiei în această săptămână, în timp ce administrația președintelui Donald Trump încearcă să pună accentul pe reprimarea fraudei și a risipei în cadrul programelor guvernamentale și de ajutor, potrivit AP. Marți, 12 persoane au fost acuzate de furtul a peste 10 milioane de dolari din ajutoarele federale pentru îngrijirea copiilor.

Cei trei inculpați au lucrat fiecare pentru el sau au condus organizații non-profit cu sediul în sudul Californiei, care adesea au încheiat contracte cu agenții municipale, statale sau federale pentru a oferi ajutor sau bani în găsirea de locuințe și servicii sociale pentru persoanele fără adăpost. Procurorii susțin că inculpații au folosit fonduri din aceste contracte pentru a plăti cheltuieli personale, au acceptat mită și au facturat servicii care nu au fost niciodată furnizate.

„Să nu vă înșelați, HUD și administrația Trump nu vor tolera furtul și abuzul contribuabililor din această țară”, a declarat secretarul pentru Locuințe și Dezvoltare Urbană, Scott Turner, într-o conferință de presă.

Turner a folosit rechizitoriile pentru a acuza Autoritatea pentru Serviciile pentru Persoanele fără Adăpost din Los Angeles, care a aprobat granturi pentru acești inculpați, de neglijență în utilizarea banilor contribuabililor.

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