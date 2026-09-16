Rudele a doi prizonieri politici din China cer eliberarea lor înaintea vizitei lui Xi în SUA

Sebastien Lai a solicitat eliberarea tatălui său din motive umanitare în cadrul unei audieri a Comisiei Congresului și a Executivului pentru China. Tatăl său, care este mogul media din Hong Kong, cu cetățenie britanică, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru încălcarea unei legi privind securitatea națională, impusă de guvernul comunist de la Beijing, potrivit Associated Press.

Tot miercuri, soția unui cercetător american reținut în China de mai bine de 3 luni, a apărut în fața unei subcomisii pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților, solicitând ajutor pentru eliberarea soțului său, Min Zin.

„Am mari speranțe că președintele Trump va aborda cazul soțului meu în discuția cu președintele Xi Jinping în cadrul summitului de săptămâna viitoare”, a declarat ea.

Caz tratat cu prioritate

Zin este unul dintre cei doi cetățeni americani pe care Departamentul de Stat îi consideră reținuți pe nedrept în China.

Celălalt este Youlin Chen, un seismolog american de origine chineză arestat în China de aproape doi ani. Cazurile lor sunt considerate o prioritate diplomatică majoră pentru guvernul SUA.

După ultima întâlnire cu Xi, care a avut loc în mai la Beijing, Trump a obținut eliberarea unui alt prizonier politic. Este vorba despre pastorul Ezra Jin Mingri, care a fost încarcerat timp de 9 luni la Beijing. După ce a fost eliberat, acesta s-a întors în SUA la familie.

Jimmy Lai, un caz dificil

Atunci, în cadrul negocierilor cu Xi, Trump a adus în discuție și cazul mogulului Jimmy Lai, însă președintele SUA a spus că este un caz dificil.