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Oana Țoiu: România nu se îndepărtează de UE și rămâne o ancoră în relația cu SUA

Ministra de Externe, Oana Țoiu, spune că România nu trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Statele Unite, ci poate avea un rol de legătură între cele două spații, în condițiile în care relația SUA-UE traversează o perioadă complicată. Ea afirmă că Bucureștiul rămâne un stat profund european, dar și o ancoră a relației transatlantice.
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Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 23:00, Politic
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„Relația România-SUA este, în acest moment, într-un moment bun, în condițiile în care relația Uniunii Europene cu SUA este într-un moment complicat. Asta nu înseamnă că România se îndepărtează de linia europeană, deloc. Înseamnă că România este una dintre cele 4-5-6 țări care este și o ancoră în relația transatlantică și una dintre țările profund europene”, a declarat Oana Țoiu la Euronews România.

Ministra de Externe spune că relația dintre România și SUA se bazează pe interese comune și afirmă că țara noastră beneficiază de susținere la Washington.

„S-au întâmplat multe lucruri în ultimul an, de la zecile de întâlniri la nivel diplomatic, inclusiv în Congres, o susținere foarte puternică pentru România la nivelul a două comisii-cheie, Comisia de Apărare și Comisia de Politică Externă, la nivelul Departamentului de Stat, în zona, așa cum spuneam, Departamentului pentru Energie”, a spus Oana Țoiu.

Cooperare în domeniul nuclear

Ea a dat ca exemplu de poziționare a României în relația dintre Europa și SUA situația energiei nucleare.

„Multă vreme a existat această divergență în interiorul Uniunii Europene. Dacă energia nucleară este suficient de sustenabilă, este suficient de sigură? Știți că țări ca Germania și-au oprit producția de energie nucleară, România a stat încăpățânată corect pe linia asta. Și asta acum, de exemplu, ne poziționează într-un loc foarte bun și în relația cu Statele Unite ale Americii”, a explicat Țoiu.

„Pentru că energia nucleară e un exemplu unde lucrăm cu SUA, am păstrat linia necesară în interiorul Uniunii Europene, când nu toate țările vedeau asta”, a adăugat ministra.

Țoiu a arătat că firme din SUA sunt implicate în proiectele de creștere a capacității de producție de la Cernavodă și a menționat implicarea Băncii Mondiale în finanțarea unor proiecte de energie nucleară.

Ministra de Externe a vorbit și despre cooperarea în domeniul inovației, dând ca exemplu reactoarele modulare nucleare mici (SMR), pentru care România și SUA urmăresc dezvoltarea unor proiecte.

În ceea ce privește relația de securitate, Țoiu a subliniat că România susține complementaritatea dintre inițiativele europene și NATO și că pentru București „umbrela de securitate a NATO este extrem de importantă”.

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