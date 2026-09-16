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Traian Băsescu, înainte de consultările de la Cotroceni: Cea mai sigură soluție este Sorin Grindeanu

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a vorbit despre consultările programate pentru joi la Palatul Cotroceni, declarând că varianta cea mai sigură pentru formarea unui Executiv ar fi desemnarea lui Sorin Grindeanu. Cu toate acestea, Băsescu a atras atenția asupra costului politic pe care îl va suporta președintele Dan în cazul acestei nominalizări.
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Radu Mocanu
16 sept. 2026, 20:22, Politic
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Traian Băsescu a declarat că președintele Nicușor Dan are în față două variante principale pentru desemnarea viitorului premier, după ce PSD și PNL și-au anunțat propriile propuneri. 

„Eu cred că singura variantă, sau singurele variante cu ceva șanse, ar fi ca președintele să țină cont de faptul că PSD-ul și-a anunțat un candidat pe Grindeanu și PNL-ul și-a anunțat un candidat pe, Siegfried Mureșan. Deci, din punct de vedere politic, președintele are în față două candidaturi de la partide”, a declarat Băsescu, miercuri, la B1 TV. 

De ce este Grindeanu soluția mai sigură matematic

Fostul președinte a susținut că desemnarea lui Sorin Grindeanu ar putea avea, în opinia sa, cele mai mari șanse de a duce la formarea unui Guvern. 

„Președintele nu are soluție mai sigură pentru el, în primul rând, decât să-l desemneze pe Grindeanu. Pentru că, cele politice, este partidul cu cel mai mare număr de voturi, este partidul care mai poate strânge câte ceva în jurul lui”, a continuat fostul șef de stat. 

Costul de imagine

Băsescu a mai spus că principala piedică în nominalizarea președintelui PSD pentru funcția de prim-ministru rămâne percepția publică. 

„Nicuşor Dan este în situația de a opta între cei doi. Sigur, are o dificultate. Dificultatea este că, dacă merge pe Grindeanu, dificultatea este că se vor consolida afirmațiile că președintele a trădat propriul electorat s-a dus la PSD”, a mai spus fostul președinte. 

Consultările de la Palatul Cotroceni

Declarațiile sale vin în contextul în care președintele Nicușor Dan i-a invitat, joi, la Palatul Cotroceni pe președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice din Parlament, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. 

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, discuțiile privind viitorul premier au inclus atât variante politice, cât și nume din afara partidelor. În septembrie, printre persoanele vehiculate s-au aflat Alexandru Nazare, Iulian Stanciu, Luca Niculescu și Eugen Tomac, în timp ce propunerile asumate anterior de partide au fost Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. 

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