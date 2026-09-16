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Traian Băsescu: „Cordonul sanitar” față de AUR și SOS este făcut pulbere. Este o ipocrizie

Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că ideea „cordonului sanitar” despre care se vorbește în politica românească este deja „pulbere”, acuzând o discrepanță între discursul public al partidelor și modul în care acestea colaborează în Parlament.
Traian Băsescu: „Cordonul sanitar” față de AUR și SOS este făcut pulbere. Este o ipocrizie
OCTAV GANEA / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
16 sept. 2026, 20:29, Politic
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„Este făcut pulbere cordonul sanitar”, a spus Traian Băsescu, la B1 TV, întrebat despre situația în care parlamentari ai SOS România au ajuns în PNL și despre colaborările din Parlament cu AUR.

Băsescu a susținut că, în anumite comisii parlamentare, inclusiv PSD și PNL au obținut voturi din partea parlamentarilor AUR.

„Este o ipocrizie la care oamenii politici chiar ar putea să renunțe și să spună o realitate, pentru că e o realitate”, a declarat fostul președinte.

În opinia sa, partidele ar trebui să recunoască situația politică și dificultățile cu care se confruntă România.

„Dragi români, nu avem ce face, suntem într-o situație de crize extrem de grea, abia reușim să împrumutăm banii, să plătim salariile. Dacă mai menținem situația fără guvern, nu ne mai împrumută nimeni, facem guvernul cu ce putem”, a spus Băsescu.

Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a declarat marți că are informații potrivit cărora parlamentari neafiliați ar dori să se alăture grupului parlamentar al liberalilor, însă a precizat că nu cunoaște despre cine este vorba.

Purtătorul de cuvânt al PNL a adăugat că parlamentarii care consideră că formațiunea liberală îi reprezintă sunt așteptați alături de partid, cu condiția să respecte regulile formațiunii.

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