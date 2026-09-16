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Traian Băsescu despre cei infiltrați la protestul ciobanilor: cineva-i trimite, cineva-i organizează

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, consideră inadmisibile incidentele de marți de la protestul oierilor din Piața Victoriei și cere ca vinovații să fie trași la răspundere.
Traian Băsescu despre cei infiltrați la protestul ciobanilor: cineva-i trimite, cineva-i organizează
Traian Băsescu/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 sept. 2026, 20:42, Politic
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Traian Băsescu a declarat miercuri seară la postul de televiziune B1 că huliganii infiltrați la protestul ciobanilor din Piața Victoriei au fost mobilizați, iar instituțiile statului trebuie să facă lumină în acest caz. Deși l-a nominalizat pe liderul AUR, fostul președinte a precizat că nu știe dacă acesta a fost în spatele actelor de huliganism, dar dacă se va dovedi că este așa, atunci ar trebui să iasă din politică.

„Inadmisibile și nu știu dacă Simion a fost în spatele acestei agresiuni sau nu, dar dacă a fost merită să dispară din viața politică românească și cred că este obligația instituțiilor statului român să afle cine a mobilizat pe acei huligani”, a spus Traian Băsescu.

Fostul președinte al României susține că nu se mai poate da vina pe huliganii din galerii pentru că intrușii de la protestul de marți din București au fost organizați. El spune că trebuie identificați organizatorii, iar aceștia să meargă la închisoare.

ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

„Ne-am săturat de varianta aia, erau din galerii, am mai arestat pentru 24 de ore vreo 6 din ei și au plecat. Varianta asta o avem mereu, dar cineva-i trimite, cineva-i organizează. De data asta trebuie să aflăm cine și acel cine trebuie să meargă la pușcărie”, a mai spus Băsescu.

Jandarmii au intrevenit „mult prea blând față de violența ticăloșilor”

Despre intervenția jandarmilor, Traian Băsescu a spus că i s-a părut corectă, dar cam blândă. El a observat și lipsa echipamentului, nu suficient pentru a-i proteja. „Jandarmii au fost în regulă. Pe mine m-a revoltat ca o parte din jandarmi nu aveau căști, ci bonete, s-a vazut când unui jandarm i s-a dat cu bâta în cap. M-a deranjat ca nu toti jandarmii erau echipați să se protejeze. Altfel au intervenit foarte corect, chiar mult prea blând față de violența ticăloșilor care au venit să compromită demersul oierilor.”

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