Tanczos: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați

Tanczos Barna spune, miercuri, într-o conferință de presă, că fermierii și ciobanii au participat la protest pentru a-și transmite nemulțumirile și că nu ei ar fi fost cei care au inițiat confruntările cu forțele de ordine.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

El a adăugat că a întâlnit oieri și cu câteva săptămâni în urmă, când situația a fost tensionată, însă consideră că aceștia nu sunt cei care provoacă în mod obișnuit confruntări cu jandarmii.

Acuzații privind persoane infiltrate

Tanczos Barna susține că, în spatele escaladării protestului, s-ar fi aflat persoane infiltrate și grupuri care au urmărit să schimbe caracterul manifestației.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat ministrul.

Declarațiile vin după protestul oierilor din București, în timpul căruia au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine. Potrivit bilanțului transmis de Ministerul Afacerilor Interne, au fost deschise dosare penale, zeci de persoane au fost conduse la sediile Poliției, iar șase persoane au fost reținute.

Tanczos Barna a precizat că este convins că cercetările autorităților vor clarifica cine a provocat incidentele și în ce condiții au avut loc acestea.