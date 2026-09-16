Prima pagină » Politic » Tanczos: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați

Tanczos: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați

Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, afirmă că majoritatea oierilor care au participat la protestul din București nu au urmărit să intre în conflicte cu jandarmii. El susține că manifestația ar fi fost deturnată de persoane infiltrate și grupuri care ar fi provocat violențele.
Tanczos: Majoritatea oierilor nu au venit pentru conflicte cu jandarmii. Au fost oameni infiltrați
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
16 sept. 2026, 13:29, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Tanczos Barna spune, miercuri, într-o conferință de presă, că fermierii și ciobanii au participat la protest pentru a-și transmite nemulțumirile și că nu ei ar fi fost cei care au inițiat confruntările cu forțele de ordine.

„Sunt convins că majoritatea, din păcate 99%, majoritatea oierilor care au fost ieri în piață nu au venit pentru conflicte fizice cu jandarmi”, a declarat ministrul interimar al Agriculturii.

El a adăugat că a întâlnit oieri și cu câteva săptămâni în urmă, când situația a fost tensionată, însă consideră că aceștia nu sunt cei care provoacă în mod obișnuit confruntări cu jandarmii.

Acuzații privind persoane infiltrate

Tanczos Barna susține că, în spatele escaladării protestului, s-ar fi aflat persoane infiltrate și grupuri care au urmărit să schimbe caracterul manifestației.

„Era foarte clar și sunt convins că cercetările ulterioare vor confirma încă o dată că au fost oameni infiltrați, au fost grupuri care au generat conflicte, care de la începutul zilei deja încercau să denatureze, să deturneze acest eveniment absolut legitim și corect al oierilor, al fermierilor”, a afirmat ministrul.

Declarațiile vin după protestul oierilor din București, în timpul căruia au avut loc incidente între manifestanți și forțele de ordine. Potrivit bilanțului transmis de Ministerul Afacerilor Interne, au fost deschise dosare penale, zeci de persoane au fost conduse la sediile Poliției, iar șase persoane au fost reținute.

Tanczos Barna a precizat că este convins că cercetările autorităților vor clarifica cine a provocat incidentele și în ce condiții au avut loc acestea.

 

Recomandarea video

GALERIE FOTO | „Neciobanii” de la protestul ciobanilor / Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști RoExit și membri ai galeriilor de fotbal
G4Media
„M-am trezit cu lacrimi în ochi...” » Momente emoționante pe stadionul de 100 de milioane de euro! „Capsula timpului” a fost îngropată la Pitești
GSP.ro
Cristian Tudor Popescu, tranșant despre protestul oierilor: Nu a fost atât de apolitic pe cât a vrut să pară/De ce aveai nevoie de bâte?
Gandul
Ce făcea amanta generalului Dorin Ioniță în timpul înmormântării. Alice ar fi pus la cale o mișcare neașteptată
Cancan
Anamaria Prodan, imagini incendiare în bikini! Săruturi fierbinți cu Ronald Gavril
Prosport
Dan Dungaciu refuză să vină la proces și să fie audiat pentru abuz în serviciu. Avocatul „numărului 2” din AUR: „N-a avut intenția de a încălca legea”
Libertatea
Fiul Mădălinei Apostol, declarații cutremurătoare despre decesul mamei sale: „Ea nu a vrut să facă ce a făcut”
CSID
Un mare producător auto investește 36,45 milioane de lei în România. Ce pregătește la fabrica din Craiova
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia