Oana Țoiu: Asocierea mai strânsă a Canadei la piața europeană va deschide noi uși pentru antreprenorii români

„O formă de asociere și mai strânsă a Canadei la piața europeană va deschide, fără îndoială, noi uși pentru antreprenorii români”, a transmis Oana Țoiu.

Ministra arată că relația dintre România și Canada se bazează pe patru direcții principale: energia nucleară, schimburile comerciale, securitatea și comunitatea românilor din Canada.

Țoiu spune că, în această săptămână, a avut o întrevedere cu Greg Orencsak, vice-ministrul canadian pentru resurse naturale, în cadrul căreia au fost discutate rezultatele cooperării româno-canadiene în domeniul nuclear și planurile pentru perioada următoare.

Printre acestea se află creșterea capacității de producție a energiei nucleare, identificarea unor oportunități de finanțare oferite de Export Development Canada și promovarea tehnologiei CANDU în alte țări din regiune.

De asemenea, România și Canada discută despre susținerea inovației, utilizarea izotopilor medicali în tratamente oncologice și dezvoltarea la Cernavodă a unui centru regional de instruire în domeniul energiei nucleare.

În domeniul securității, Oana Țoiu menționează participarea militarilor canadieni la operațiunile de deminare din Marea Neagră și spune că o conectare mai strânsă a Canadei la piața europeană de producție militară poate crea oportunități pentru investiții comune în România.

Schimburi comerciale în creștere

Ministra de Externe mai arată că, de la aplicarea acordului de liber schimb CETA, în 2017, schimburile comerciale dintre România și Canada au crescut cu peste 70%.

„Un parteneriat extins UE-Canada înseamnă mult mai mult decât economie”, afirmă Oana Țoiu, care consideră că România are deja proiecte strategice și planuri clare în relația bilaterală cu Canada.