Oana Țoiu: România vrea să devină un liant transatlantic pentru mineralele critice

Oana Țoiu a arătat că accentul pus recent de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe dosarul mineralelor critice reflectă o muncă tehnică de durată a statelor membre.

„România este parte a grupului de lucru pentru minerale critice. Lucrăm deja de mai bine de un an de zile la aceste propuneri. Practic, Ursula von der Leyen a ridicat acum la nivelul discursului său o prioritate la care statele membre lucrează de mai mult timp. Sunt deja proiecte pilot pentru depozitare. Vorbim de schimbarea mecanismelor de finanțare, de exemplu, astfel încât să poți să te asiguri că ai procesarea necesară”, a declarat Oana Țoiu, miercuri, la Euronews.

Miza procesării locale a resurselor

Șefa diplomației române a precizat că strategia națională trebuie să depășească faza de simplă extracție brută și să dezvolte capacități industriale de procesare.

„România, de exemplu, are cupru, și multe alte minerale, are o miză însă să poată să facă mai mult din procesare, mai aproape de locul în care se face extracția mineralului respectiv. De multă vreme există o atenție aparte pentru zona de grafit, grafen. Ați văzut de la Ministerul Economiei o atenție sporită”, a subliniat ministra.

Pentru atragerea de investiții concrete, ministra a subliniat că datele geologice istorice trebuie aduse la standardele actuale demers în care există o colaborare cu Statele Unite.

„Noi trebuie să actualizăm și studiile. Într-o zonă în care să poți să te uiți la planurile concrete, ai nevoie și de studii actualizate. De exemplu, cu Statele Unite ale Americii, una dintre discuțiile pe care le avem, ține de echipe comune ale experților, ale institutelor de cercetare, ca să poată să asigure acest tip de evaluare”, a continuat șefa diplomației.

Competiția cu monopolul Chinei și rolul de liant transatlantic

Țoiu a vorbit și despre competiția de pe piața globală, în special despre poziția Chinei.

„O provocare majoră în acest moment pentru autonomia strategică este piața globală. Când ai o țară cum este China, care are atât de mult din piață, dacă vrea să controleze prețul și să poată să vină cu prețuri la care pur și simplu nu poți să fii competitiv”, a mai precizat oficialul.

În acest context, România urmărește consolidarea cooperării atât în interiorul Uniunii Europene, cât și în relația transatlantică.

„Pentru noi e foarte important să lucrăm în interiorul Uniunii Europene, în grupul de lucru strategic și în relația transatlantică pe asta. Au apărut atunci semne de întrebare legate de alegerea României între Uniunea Europeană și Statelor Unite ale Americii și am clarificat și atunci că alegerea noastră este să fim un liant”, a mai subliniat Țoiu.