Consultări la Cotroceni. Nici Grindeanu, nici Mureșan nu ar urma să fie desemnați pentru funcția de premier – surse

Nici Sorin Grindeanu, propunerea PSD, nici Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, nu ar urma să fie nominalizați pentru funcția de premier, au declarat surse politice pentru MEDIAFAX.

Aceleași surse au declarat că se așteaptă la o variantă independentă, dar conectată politic.

Consultări politice la Cotroceni

Consultările de joi vor începe la ora 09:00, cu delegația PSD. AUR este programat la ora 09:30, PNL la 10:00, USR la 10:30, iar UDMR la 11:00.

De la ora 11:30 vor urma Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România la 12:00, POT la 12:30, Grupul parlamentar Uniți pentru România la 13:00 și Grupul parlamentar PACE – Întâi România la 13:30. Parlamentarii neafiliați sunt programați la ora 14:00.

Nicușor Dan a declarat luni, într-un interviu pentru Euronews, acordat în Finlanda, că se aștepta la mai multă disponibilitate la dialog din partea partidelor la începutul sesiunii parlamentare.

„Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”, a spus președintele. Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea să aibă loc înaintea plecării sale în Statele Unite.

Președintele a mai spus că va alege varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament.

Președintele a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a spus că ambele nume vor fi în continuare luate în calcul.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus președintele.

Criză politică de peste patru luni

Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea, depusă de PSD și AUR, a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a rămas în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Guvern.

De atunci, Ilie Bolojan conduce Guvernul cu atribuții limitate.

Președintele Nicușor Dan a făcut până acum două desemnări pentru funcția de premier. Prima a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus ulterior mandatul de premier desemnat.

Nicușor Dan l-a desemnat apoi pe Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern. Cabinetul propus de acesta nu a reușit însă să obțină voturile necesare în Parlament.