Victor Negrescu: Problema nu este lipsa unei soluții. Problema este lipsa voinței din partea PNL de a construi una

Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședinte al Parlamentului European, face o analiză critică la adresa PNL cu privire la situația politică internă. Într-o postare pe Facebook, social-democratul spune că România PNL i-a agresat pe români prin tăierile făcute, creșterea taxelor și atitudinea arogantă. El menționează că a propus public o resetare politică și că e nevoie de un guvern deși un executiv comun este imposibil.

„Cred că dezbaterea publică de astăzi lămurește definitiv cine este constructiv și cine nu.

În ultimele săptămâni ni s-a spus în mod repetat că este nevoie de dialog, responsabilitate și compromis. Că blocajul trebuie depășit și că este nevoie de o soluție pentru România. Chiar liderii PNL, USR și Ilie Bolojan vorbeau despre disponibilitatea de a discuta pentru găsirea unei formule de deblocare.

Am propus public o resetare politică pornind de la actualul climat economic și social, transparentă, fără negocieri ascunse. Să votăm un guvern pentru România pentru a salva economia României, deși un executiv comun este imposibil.Totul a fost în linia mandatului dat de conducerea PSD. Răspunsul? Nu doar un refuz, ci comparația PSD cu Rusia care invadează Ucraina. Singurul lucru real este că PNL a fost cel care i-a agresat pe români prin tăierile făcute, creșterea taxelor și atitudinea arogantă!

Cred că prin demersul meu am demonstrat ceva important: problema nu este lipsa unei soluții. Problema este lipsa voinței din partea PNL de a construi una. Mai ales că, în paralel, aflăm că ușa colaborării cu AUR nu mai pare atât de închisă pentru PNL. Așa că toate mesajele din ultimele săptămâni ale lui Ilie Bolojan despre disponibilitate, dialog și atitudine constructivă cad în fața acestui răspuns. România are nevoie de un guvern și de stabilitate, nu de orgolii și crize prelungite la nesfârșit”, a scris Victor Negrescu.

Mesaj în Parlamentul European

Europarlamentarul transmite că în timp ce criza este alimentată în țară, el se ocupă de susținerea intereselor României în Europa. Cel mai recent demers în acest sens a fost mesajul prezentat în cadrul dezbaterii din Parlamentul European privind Starea Uniunii.

„În timp ce unii alimentează criza sau se preocupă cu intoxicări, eu prefer să continui să mă ocup de susținerea intereselor României la nivel european.

Europa nu poate face mai mult cu mai puțini bani. România nu își permite tăierea fondurilor europene. Acesta a fost mesajul meu astăzi, în cadrul dezbaterii din Parlamentul European privind Starea Uniunii.

Președinta Comisiei Europene a prezentat multe obiective importante: o Europă mai sigură, mai competitivă, mai independentă, capabilă să investească în apărare, industrie, inteligență artificială și protejarea cetățenilor.

Dar toate acestea costă. Iar dacă vrem ca Europa să livreze, trebuie să îi oferim și mijloacele necesare.

Nu putem cere Uniunii Europene să concureze cu alții, să își protejeze frontierele, să investească în securitate și să sprijine Ucraina, iar în același timp să reducem bugetul european. Și nu putem construi o Europă mai puternică lăsând în urmă regiuni sau oameni”, a scris Victor Negrescu.

Securitate și un buget european mai puternic

Europarlamentarul a mai precizat că în discursul privind Starea Uniunii a auzit mult despre competitivitate, securitate și investiții. „Am auzit însă prea puțin despre reducerea decalajelor dintre regiuni și despre cum protejăm coeziunea în viitorul buget european. Prea puțin despre investițiile de care au nevoie școlile, universitățile și sistemele de sănătate. Și prea puțin despre cum finanțăm concret toate noile priorități europene. Pentru România, aceste lucruri contează enorm”.

Victor Negrescu s-a referit în postarea sa și la securitatea Europei.

„La fel de important este faptul că Europa trebuie să înțeleagă mai bine realitatea statelor din Est. Securitatea Europei începe și aici. România și regiunea Mării Negre trebuie să fie parte clară a răspunsului european la noile amenințări.

Am spus astăzi un lucru simplu: viitorul unui copil nu trebuie să depindă de codul poștal al locului în care s-a născut.

De aceea voi continua să susțin un buget european mai puternic, care investește în oameni, în locuri de muncă mai bune, educație și sănătate, protejează agricultura și dezvoltarea regională și răspunde realităților de securitate din Est.

Europa are nevoie de ambiție. Dar ambiția fără resurse rămâne doar o promisiune. Dacă vrem ca Europa să livreze, trebuie să îi oferim mijloacele pentru a acționa”, a concluzionat europarlamentarul PSD.