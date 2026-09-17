Bulgaria crește costurile salariale de peste 5 ori mai repede decât România. Ce arată datele Eurostat

Datele publicate de Eurostat arată că România și Luxemburg au înregistrat cea mai mică creștere din Uniunea Europeană pentru componenta reprezentată de salarii și remunerații.

România, la jumătate față de media UE

În România, costul orar cu salariile și remunerațiile a crescut cu 1,8% în trimestrul II din 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. La nivelul UE, creșterea a fost de 3,2%. În zona euro, salariile orare au crescut cu 3%.

Diferența este importantă, însă indicatorul Eurostat nu trebuie confundat cu evoluția salariului mediu încasat de fiecare angajat.

Este vorba despre costul salarial orar suportat de angajatori, calculat în termeni nominali și ajustat calendaristic. Indicatorul este influențat atât de costurile cu forța de muncă, cât și de numărul de ore lucrate.

Bulgaria a avut o creștere de aproape 10%

Diferențele dintre statele membre sunt mari. În Bulgaria, costurile orare cu salariile au crescut cu 9,9%, iar în Lituania cu 9,6%. Croația a înregistrat o creștere de 8,9%. Ungaria a avut o creștere de 7,9%, Slovenia de 6,9%, iar Polonia de 4,7%. La polul opus s-au aflat România și Luxemburg, ambele cu 1,8%, urmate de Franța, cu 2,1%, și Italia, cu 2,1%.

Costul total al muncii a crescut cu 1,8% în România

Dacă sunt incluse și costurile non-salariale, situația României rămâne aceeași ca ritm general. Costul total orar al forței de muncă a crescut cu 1,8% în România în trimestrul II, față de 3,2% în Uniunea Europeană. Componenta non-salarială a crescut cu 1,9% în România. Costurile non-salariale includ, în principal, contribuțiile sociale plătite de angajatori și anumite taxe legate de ocuparea forței de muncă, din care sunt scăzute subvențiile relevante.

Creșterea încetinise puternic față de anul trecut

Datele Eurostat arată și o schimbare clară de ritm în România. În trimestrul II din 2025, costul total orar al forței de muncă crescuse cu 10,3% în România. Un an mai târziu, creșterea a ajuns la doar 1,8%. Și în trimestrul I din 2026, creșterea fusese mai mare: 3,8%.

Prin urmare, datele din trimestrul II indică o încetinire accentuată a ritmului de creștere a costurilor cu forța de muncă în România. Eurostat precizează că datele privind costurile cu forța de muncă pot fi revizuite, în special pentru cele mai recente trimestre, pe măsură ce sunt disponibile noi informații statistice.