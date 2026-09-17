Un grup de companii românești care își pregătesc extinderea în afara țării participă luna aceasta, la Madrid, la o inițiativă internațională lansată de Endeavor Romania și Romanian Business Leaders în parteneriat cu Banca Transilvania, prin programul Beyond Borders și inițiativa Diaspora Gatherings.

Companiile participante au rezultate confirmate pe piața din România și activează în domenii diverse, de la inteligență artificială, medtech și software la producție alimentară, servicii și logistică. Unele dintre acestea au deja operațiuni internaționale și participă în program pentru a testa planuri specifice pentru intrarea și dezvoltarea pe piața spaniolă.

Proiectele gândite să ajute firmele românești să treacă granița

Endeavor Romania, Romanian Business Leaders și BT au lansat în luna august acest parteneriat strategic, dedicat internaționalizării companiilor românești și conectării acestora cu diaspora de business din Europa și SUA.

Inițiativa vine în contextul în care antreprenorii români construiesc companii tot mai competitive la nivel internațional. Multe dintre ele au prezență solidă în România, iar următorul pas de dezvoltare îl reprezintă extinderea internațională. Proiectul aduce o serie de beneficii pentru firmele locale: crearea de conexiuni, oportunități și acces la ecosisteme de business relevante din afara țării.

Beyond Borders ajută companiile românești să înțeleagă noi piețe, să interacționeze cu experți locali și să își valideze strategiile de creștere internațională, oferind context despre piață: aspecte legale, fiscale, bancare și comerciale, astfel încât fondatorii să înțeleagă mai bine mediul economic în care doresc să se extindă.

Diaspora Gatherings creează punți între antreprenorii români din țară și comunitățile de business românești din centre economice internaționale, oferind sesiuni de mentorat și întâlniri unu-la-unu personalizate, pornind de la nevoile fiecărei companii. Discuțiile vizează teme precum comportamentul clienților, procesele de achiziție, structura pieței, canalele de distribuție sau identificarea celor mai potriviți parteneri locali.

Prima destinație internațională: Madrid

Programul începe la Madrid și se va desfășura în perioada 23-25 septembrie 2026. Va reuni companii selectate în urma unei evaluări. Participanții au parcurs o serie de sesiuni de tip deep dive, menite să clarifice obiectivele de business și oportunitățile pe care le urmăresc pe piața spaniolă. La acestea au participat inclusiv persoane din echipa Băncii Transilvania pentru a contribui cu expertiză și perspectiva din zona de business și internaționalizare.

Fiecare companie parcurge un traseu construit în funcție de obiectivele și etapa sa de dezvoltare, care include întâlniri cu fondatori români și spanioli activi pe piața locală, decidenți din companii spaniole, investitori, experți în intrarea pe o piață nouă și membri ai comunității românești de business din Spania. La finalul programului din Spania, participanții vor beneficia de mentorat și sesiuni de follow-up structurate în jurul oportunităților și direcțiilor identificate.

De asemenea, Madridul va aduce împreună antreprenori și profesioniști români care au acumulat experiență relevantă pe piețele internaționale pentru crearea unor conexiuni valoroase între diaspora de business și companiile din România.