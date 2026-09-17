Ilie Bolojan a trasat, în fața lui Nicușor Dan, direcțiile pe care să meargă noul premier: Vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat

„România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și de un program care ține cont de realitățile economiei noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Acestea au fost cerințele lui Bolojan pentru noul premier, „indiferent cine va fi nominalizat”.

Liderul liberalilor a spus că, dacă viitorul guvern va fi învestit de Parlament, una dintre principalele sale provocări va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice și limitarea datoriei și a deficitelor.

Bolojan a susținut că noul Executiv va trebui să continue măsurile de reducere a cheltuielilor statului și reforma administrației.

Bolojan: Economia să se bazeze mai mult pe investiții și productivitate

Președintele PNL a pledat pentru o economie care să nu se bazeze în principal pe credit și consum, ci pe investiții, muncă și creșterea productivității.

„O economie care nu se dezvoltă și nu funcționează doar pe credit și pe consum, ci o economie care se bazează pe o componentă tot mai importantă de investiții, de muncă, de creșterea productivității”, a afirmat Bolojan.

Acestea sunt condițiile pe care viitorul guvern trebuie să le aibă în vedere pentru o relansare economică, potrivit premierului interimar.

Energie mai ieftină și reformarea administrației

Un alt obiectiv menționat de Bolojan este continuarea proiectelor din sectorul energetic, cu scopul ca România să ajungă în următorii ani la prețuri mai mici la energie atât pentru populație, cât și pentru companii.

Bolojan a enumerat și continuarea reformelor din administrație, prin debirocratizare, descentralizare și reducerea cheltuielilor.

„Este nevoie să urmărească proiectele din domeniul energetic, în așa fel încât în anii următori prețul energiei să fie mai redus în România, atât pentru populație, dar și pentru competitivitatea firmelor”, a spus acesta.

PNL va negocia cu premierul desemnat

Bolojan a precizat că PNL va discuta cu premierul care va fi desemnat și va analiza programul și echipa propusă pentru viitorul Executiv.

„În condițiile în care programul pe care îl va propune, echipa pe care o va propune vor respecta aceste lucruri, vom căuta să găsim o formulă pentru a avea un guvern instalat”, a declarat liderul PNL.

Potrivit lui Bolojan, obiectivul este ca România să își păstreze credibilitatea în fața piețelor internaționale, iar perioada de provizorat să se încheie.

PNL și USR au anunțat anterior că îl susțin pe europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan pentru funcția de premier. Cu toate acestea, Mureșan nu a mai fost prezent, joi, la consultările de la Palatul Cotroceni.

În finalul declarațiilor sale, Bolojan a criticat încă o dată decizia PSD de a retrage sprijinul pentru guvern, pe care a descris-o drept „iresponsabilă”. Premierul interimar a spus că această decizie a PSD a contribuit la actuala situație de provizorat.