Au început consultările la Palatul Cotroceni. Sorin Grindeanu: Suntem pregătiți să preluăm guvernarea / Simion: AUR nu va vota un guvern din care nu face parte

UPDATE Delegația USR a ajuns la consultari

Delegația USR a ajuns joi, la Palatul Cotroceni, pentru consultările cu președintele Nicușor Dan privind desemnarea unui nou premier.

USR este reprezentat de președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Drăgoescu.

Consultările au loc în contextul în care președintele urmează să desemneze un nou premier, după mai multe runde de negocieri politice.

UPDATE Ilie Bolojan a trasat, în fața lui Nicușor Dan, direcțiile pe care să meargă noul premier

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a declarat joi, după consultările cu președintele Nicușor Dan, că România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, miniștri competenți și un program care să țină cont de realitățile economice.

„România are nevoie de un guvern cu un premier credibil, cu miniștri competenți și de un program care ține cont de realitățile economiei noastre”, a declarat Ilie Bolojan.

Acestea au fost cerințele lui Bolojan pentru noul premier, „indiferent cine va fi nominalizat”.

Liderul liberalilor a spus că, dacă viitorul guvern va fi învestit de Parlament, una dintre principalele sale provocări va fi menținerea controlului asupra finanțelor publice și limitarea datoriei și a deficitelor.

UPDATE: Simion, după consultări: AUR nu va vota un guvern din care nu face parte

Simion a insistat că formațiunea sa este pregătită să participe la guvernare și a exclus susținerea parlamentară a unui executiv din care AUR ar fi absent.

„AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim, nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a afirmat liderul AUR.

UPDATE 10:10 George Simion: Dacă eram la Vatican ieșea fum alb

George Simion a ironizat, joi, atmosfera de la consultările politice de la Palatul Cotroceni, folosind o referire la ritualul alegerii Papei. Liderul AUR a declarat că, dacă întâlnirea ar fi avut loc la Vatican, rezultatul ar fi fost deja anunțat prin „fum alb”.

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb”, a spus George Simion, după ce a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.

George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și-au făcut semnul crucii înainte de a face declarații.

Simion a abordat posibilitatea unor alegeri anticipate, apoi a criticat deciziile luate în Parlament în privința impozitării contractelor part-time.

UPDATE, ora 9.30: Nicușor Dan, față în față cu George Simion

La ora 9.30 au intrat la consultări cu președintele Nicușor Dan reprezentanții AUR.

Delegația AUR este formată din George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu.

UPDATE: Grindeanu, după consultări: I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că social-democrații sunt pregătiți să preia guvernarea și susține că partidul este îndreptățit să conducă Executivul, în condițiile în care PSD este cel mai mare grup parlamentar și a câștigat alegerile parlamentare din 2024.

Grindeanu a susținut, joi, că, în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică și a acuzat partidele care au guvernat în alte perioade că au dus țara spre crize și scădere economică.

„De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. El a pus situația actuală pe seama modului în care, în opinia sa, Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an.

„Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an”, a declarat Grindeanu.

UPDATE, joi, ora 9.00: Liderii PSD, față în față cu Nicușor Dan

Consultările pentru desemnarea desemnarea unui premier au început. Liderii PSD sunt față în față cu președintele.

Știre inițială:

Consultările convocate de președintele Nicușor Dan au loc în contextul crizei politice care durează de peste patru luni, după demiterea prin moțiune de cenzură a Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Programul consultărilor

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, întâlnirile se vor desfășura astfel:

09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – SOS România

12:30 – POT

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați

Cine merge la consultările de la Cotroceni

Prima delegație așteptată la Cotroceni este cea a PSD. Componența acesteia nu a fost comunicată oficial, însă delegația ar urma să fie condusă de președintele partidului, Sorin Grindeanu. De asemenea, la consultări ar urma să participe Claudiu Manda și Ionuț Pucheanu.

AUR va fi reprezentat de președintele partidului, George Simion, prim-vicepreședintele Dan Dungaciu și liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

Delegația PNL va fi condusă de președintele partidului, Ilie Bolojan. Din delegație vor mai face parte Dan Motreanu, Mircea Abrudean, Ciprian Ciucu, Oana Gheorghiu și Robert Sighiartău.

USR merge la Cotroceni cu o delegație formată din președintele partidului, Dominic Fritz, ministra Mediului, Diana Buzoianu, vicepremierul și ministrul Apărării, Radu Miruță, senatoarea Cynthia Păun și deputații Adrian Echert și Cezar Dragoescu.

„Evident că nu putem să mai așteptăm”

Nicușor Dan a declarat luni, într-un interviu pentru Euronews, acordat în Finlanda, că se aștepta la mai multă disponibilitate la dialog din partea partidelor la începutul sesiunii parlamentare.

„Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare”, a spus președintele. Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea să aibă loc înaintea plecării sale în Statele Unite.

Președintele a mai spus că va alege varianta care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate în Parlament.

Președintele a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan. Nicușor Dan a spus că ambele nume vor fi în continuare luate în calcul.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a spus președintele.

Peste patru luni de criză politică

Consultările au loc după 135 de zile în care România nu a avut un Guvern cu puteri depline.

Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Moțiunea, depusă de PSD și AUR, a fost adoptată cu 281 de voturi „pentru”, iar Executivul a rămas în funcție cu atribuții limitate până la instalarea unui nou Guvern.

De atunci, Ilie Bolojan conduce Guvernul cu atribuții limitate.

Președintele Nicușor Dan a făcut până acum două desemnări pentru funcția de premier. Prima a fost Eugen Tomac, pe 4 iunie. Acesta și-a depus ulterior mandatul de premier desemnat.

Nicușor Dan l-a desemnat apoi pe Adrian Veștea pentru formarea unui nou Guvern. Cabinetul propus de acesta nu a reușit însă să obțină voturile necesare în Parlament.