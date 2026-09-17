George Simion: Dacă eram la Vatican ieșea fum alb. AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat

„Dacă eram la Vatican, stăteau toți în interior și ieșea, într-adevăr, fum alb”, a spus George Simion, după ce a ieșit de la consultările cu Nicușor Dan pentru desemnarea unui premier.

George Simion, Petrișor Peiu și Dan Dungaciu și-au făcut semnul crucii înainte de a face declarații.

Simion a abordat posibilitatea unor alegeri anticipate, apoi a criticat deciziile luate în Parlament în privința impozitării contractelor part-time.

El a susținut că un proiect de lege care ar fi modificat regimul fiscal pentru aceste contracte a fost retras de pe ordinea de zi și i-a criticat pe reprezentanții PNL și PSD pentru această decizie.

„Foarte mulți români sunt afectați de aceste contracte part-time”, a afirmat Simion, susținând că o modificare a legislației ar fi oferit un sprijin angajaților și antreprenorilor.

Doar Guvern cu AUR

Președintele AUR, George Simion, a mai declarat, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa nu va vota niciun guvern din care nu face parte și i-a transmis președintelui Nicușor Dan că AUR își asumă intrarea la guvernare.

„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte. (…) Nu se poate fără AUR”, a declarat George Simion.

Liderul AUR a spus că formațiunea pe care o conduce a venit la consultările de la Cotroceni cu soluții de guvernare și că acestea i-au fost prezentate președintelui. Simion a insistat că partidul dorește reprezentare la nivel de miniștri și un premier agreat de AUR.

„AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim”, a afirmat Simion.

Simion acuză un blocaj politic de trei luni

Liderul AUR l-a acuzat pe Nicușor Dan că este responsabil pentru prelungirea crizei politice și pentru viitoarea formulă de guvernare.

„Sunt aproape trei luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. (…) Este vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru”, a susținut Simion.

Simion a afirmat că, în lipsa unei majorități parlamentare stabile, soluția ar putea fi revenirea la votul românilor.

„Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament cât mai repede și, dacă nu va fi votat, trebuie să ajungem la votul românilor”, a declarat liderul AUR.

Simion: „Nu ne vindem”

George Simion a respins ideea ca AUR să susțină din Parlament un guvern fără să participe la guvernare și a spus că partidul nu va ceda presiunilor politice.

„Poziția noastră este de nezdruncinat. Nu ne vindem, nu vom răspunde la nicio presiune în sensul de a ceda”, a afirmat acesta.

Întrebat despre varianta unei formule de tipul celei aplicate în Suedia, în care un partid sprijină din Parlament un guvern fără să intre formal în Executiv, Simion a spus că AUR poate vota doar un guvern din care face parte, cu miniștri și un premier agreat de formațiune.