Prima pagină » Video » Familia Șucu a inaugurat terasa cafenelei din incinta Mobexpert Băneasa:”Este o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani”

Familia Șucu a inaugurat terasa cafenelei din incinta Mobexpert Băneasa:”Este o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani”

Familia Șucu a inaugurat Design District Cafe, terasa cu gazon a cafenelei din incinta Mobexpert Băneasa. Printre invitați s-au numărat mai mulți jucători de la Rapid și antrenorul echipei, Daniel Pancu.
Kelemen Hunor, despre cum ar trebui să fie viitorul premier: Un om care nu poate fi aburit ușor cu basme
Kelemen Hunor, despre cum ar trebui să fie viitorul premier: Un om care nu poate fi aburit ușor cu basme
Kelemen Hunor i-a spus lui Nicușor Dan ce părere are despre premierul tehnocrat: Să facă balet. Nici azi nu m-am autopropus
Kelemen Hunor i-a spus lui Nicușor Dan ce părere are despre premierul tehnocrat: Să facă balet. Nici azi nu m-am autopropus
Consultările de la Cotroceni continuă. Ce propun partidele pentru viitorul Guvern
Consultările de la Cotroceni continuă. Ce propun partidele pentru viitorul Guvern
Fritz: Două guverne minoritare succesive, primul condus de actuala coaliție
Fritz: Două guverne minoritare succesive, primul condus de actuala coaliție
O nouă rundă de atacuri între Rusia și Ucraina. Zelenski anunță lovituri asupra unei rafinării și unui aerodrom militar rus
O nouă rundă de atacuri între Rusia și Ucraina. Zelenski anunță lovituri asupra unei rafinării și unui aerodrom militar rus
Oana Zvobodă
17 sept. 2026, 11:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Diana Șucu a fost gazda evenimentului. Aceasta a precizat, pentru Mediafax, că locația este dedicată clienților Mobexpert, dar se pot organiza și evenimente.

Vezi galeria foto
8 poze

„Cafeneaua o avem de 13 ani. Ne-am gândit la clienții noștri. Vrem să aibă un loc de relaxare atunci când se discută proiecte, atunci când dânșii așteaptă facturile. De ce să nu consume și o cafea, un fresh? Inițial am avut un loc de joacă pentru cei mici. Clienții își lăsau aici copiii, însă ne-am dezvoltat și lucrurile s-au schimbat.

Inaugurăm o prelungire a cafenelei. Este o terasă. Este unica terasă din Mall Băneasa. Este o terasă pe care ne-am gândit să o dedicăm fumătorilor pentru că și ei există și nu putem face abstracție de la acest lucru. Vine iarna și vor avea un loc drăguț de relaxare unde să consume un ceai, o cafea. Gata cu statul la usă.

Soțul meu s-a gândit la un fel de gazon pe care să îl punem pe jos. A spus că s-a inspirat din multele lui călătorii și chiar a văzut la un moment dat o cafenea foarte bine amenajată și pe jos avea gazon. Ne-am gândit să fie o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani”, a declarat Diana Șucu într-un interviu pentru Mediafax.

Terasa cafenelei din incinta Mobexpert Băneasa

În meniul cafenelei se găsesc atât băuturi, cât și gustări.

„Clienții găsesc aici o cafea excepțională, prăjituri, sandwishuri, fresh-uri și alcool. În general, noi putem să organizăm și evenimente. Ne-am gândit să facem lansări de carte, evenimente corporate și nu numai”, a precizat Diana Șucu.

Olimpiu Moruțan, Rareș Vulturar, Cristian Manea, Alexandru Dobre, Claudiu Petrila și Lars Kramer au fost prezenți la eveniment alături de soții, iubite și copii.

CITEȘTE ȘI:

Diana Şucu aduce brandul de mobilă de lux Ethan Allen în Capitală după investiţii de un milion de euro

Diana Şucu a inaugurat oficial magazinul de mobilă Ethan Allen din Băneasa

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
Gandul
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol. Ce spune femeia care a găsit-o. „Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala”
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia