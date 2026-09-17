Familia Șucu a inaugurat terasa cafenelei din incinta Mobexpert Băneasa:”Este o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani”

Diana Șucu a fost gazda evenimentului. Aceasta a precizat, pentru Mediafax, că locația este dedicată clienților Mobexpert, dar se pot organiza și evenimente.

„Cafeneaua o avem de 13 ani. Ne-am gândit la clienții noștri. Vrem să aibă un loc de relaxare atunci când se discută proiecte, atunci când dânșii așteaptă facturile. De ce să nu consume și o cafea, un fresh? Inițial am avut un loc de joacă pentru cei mici. Clienții își lăsau aici copiii, însă ne-am dezvoltat și lucrurile s-au schimbat.

Inaugurăm o prelungire a cafenelei. Este o terasă. Este unica terasă din Mall Băneasa. Este o terasă pe care ne-am gândit să o dedicăm fumătorilor pentru că și ei există și nu putem face abstracție de la acest lucru. Vine iarna și vor avea un loc drăguț de relaxare unde să consume un ceai, o cafea. Gata cu statul la usă.

Soțul meu s-a gândit la un fel de gazon pe care să îl punem pe jos. A spus că s-a inspirat din multele lui călătorii și chiar a văzut la un moment dat o cafenea foarte bine amenajată și pe jos avea gazon. Ne-am gândit să fie o prelungire la ceea ce se întâmplă în viețile noastre în ultimii ani”, a declarat Diana Șucu într-un interviu pentru Mediafax.

În meniul cafenelei se găsesc atât băuturi, cât și gustări.

„Clienții găsesc aici o cafea excepțională, prăjituri, sandwishuri, fresh-uri și alcool. În general, noi putem să organizăm și evenimente. Ne-am gândit să facem lansări de carte, evenimente corporate și nu numai”, a precizat Diana Șucu.

Olimpiu Moruțan, Rareș Vulturar, Cristian Manea, Alexandru Dobre, Claudiu Petrila și Lars Kramer au fost prezenți la eveniment alături de soții, iubite și copii.

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