Seceta amenință berea germană. Ce se întâmplă cu hameiul și orzul înainte de Oktoberfest

Pentru Oktoberfest din acest an nu există însă deocamdată semnale privind o penurie de bere. Însă în regiunea Mühlviertel din Austria, una dintre zonele importante pentru cultivarea hameiului, recolta este afectată serios de vremea uscată, scrie Euronews. Unele plante au fost distruse, iar cele care au supraviețuit au format conuri mult mai mici decât într-un an obișnuit.

Situația este similară în Germania, inclusiv în Bavaria. Regiunea este una dintre zonele importante pentru producția mondială de hamei, alături de alte regiuni germane și austriece. Perioadele lungi fără ploi afectează dezvoltarea plantelor și favorizează apariția unor dăunători. În cazul infestărilor severe, pierderile de recoltă pot fi importante.

Berea de la Oktoberfest nu este în pericol deocamdată

Problemele din culturile de hamei nu înseamnă că Oktoberfest se confruntă în prezent cu o lipsă de bere. Pentru ediția din acest an nu există avertismente privind o posibilă penurie. Efectele asupra industriei ar putea apărea însă ulterior, în funcție de recolte, stocurile existente și evoluția suprafețelor cultivate.

Hameiul este una dintre materiile prime esențiale pentru producerea berii. El contribuie la gustul amar și la o mare parte din aroma băuturii. Tocmai de aceea, producătorii caută deja metode prin care culturile să poată rezista mai bine perioadelor de secetă.

Fermierii caută apă pentru culturile de hamei

Una dintre soluțiile luate în calcul este extinderea sistemelor de irigații. În Mühlviertel, acestea acoperă deja aproximativ 20% din suprafața cultivată cu hamei. Cererea pentru astfel de sisteme este așteptată să crească pe măsură ce perioadele secetoase devin mai frecvente.

În Bavaria sunt pregătite proiecte și mai ample. În zona Spalter Hügelland este planificat un sistem care să pompeze apă în timpul iernii într-un bazin de stocare. Apa ar urma să fie utilizată în lunile secetoase pentru irigarea a aproximativ 400 de hectare de culturi de hamei.

Proiectul ar putea costa până la 20 de milioane de euro. Landul Bavaria este așteptat să suporte aproximativ jumătate din cheltuieli, iar restul ar urma să fie finanțat de fermierii participanți. În Hallertau, cea mai mare regiune producătoare de hamei din Germania, sunt dezvoltate la rândul lor soluții pentru asigurarea apei.

Asociația locală de irigații reunește 461 de ferme și acoperă aproximativ 12.000 de hectare. Bavaria sprijină planurile de dezvoltare a infrastructurii cu 9,5 milioane de euro. Irigarea nu este însă considerată suficientă pentru rezolvarea problemei.

Orzul de primăvară este o altă vulnerabilitate

Hameiul nu este singura materie primă afectată de schimbarea condițiilor meteo. Industria berii are nevoie și de orz pentru producerea malțului. În medie, pentru o jumătate de litru de bere sunt necesare între 60 și 75 de grame de orz de primăvară. Această varietate întâmpină însă dificultăți tot mai mari în perioadele de secetă.

O fabrică de bere din Potsdam testează deja o alternativă. Producătorii experimentează cultivarea orzului de iarnă în regiunea Uckermark. Primele teste se desfășoară pe o suprafață de două hectare. Diferența este momentul în care este semănat. Orzul de iarnă ajunge în sol în luna octombrie și poate beneficia de umiditatea din toamnă și de la începutul iernii.

Până în ianuarie, plantele sunt în general deja verzi și au un avans important în dezvoltare. Orzul de primăvară trebuie să se dezvolte într-o perioadă în care temperaturile cresc, iar solul poate deveni tot mai uscat.

Cum se schimbă berea în anii secetoși

Adaptarea agriculturii devine astfel o problemă directă pentru industria berii. Producătorii trebuie să găsească metode pentru a asigura hameiul și orzul chiar și în condiții de secetă mai frecventă. Soluțiile testate în Germania și Austria merg de la infrastructură pentru irigații până la schimbarea soiurilor și a perioadei de cultivare. Pentru moment, consumatorii care ajung la Oktoberfest nu au motive să se teamă că vor rămâne fără bere.