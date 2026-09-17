Prima pagină » Știrile zilei » România, la comanda misiunii EUTM RCA pentru al patrulea an la rând. Misiunea Uniunii Europene contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane

România, la comanda misiunii EUTM RCA pentru al patrulea an la rând. Misiunea Uniunii Europene contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că România deține comanda misiunii EUTM RCA pentru al patrulea an consecutiv. Menținerea comenzii reflectă continuitatea contribuției țării noastre la eforturile Uniunii Europene de sprijinire a Republicii Centrafricane.
România, la comanda misiunii EUTM RCA pentru al patrulea an la rând. Misiunea Uniunii Europene contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane
SILVIU MATEI / MEDIAFAX FOTO
Ioana Târziu
17 sept. 2026, 11:43, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

România își continuă angajamentul în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM RCA), asigurând, pentru al patrulea an consecutiv.

Generalul de brigadă Irinel Apostolescu a preluat miercuri comanda misiunii de la generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Camp Moana, în Bangui.

Această activitate s-a desfășurat în prezența președintelui Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, a generalului-locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC), precum și a generalului-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării.

România, prezentă pentru dezvoltarea capacităților de apărare din regiune

Totodată, menținerea comenzii arată și angajamentul României pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale partenerilor centrafricani, precizează MApN.

Pe parcursul mandatului său, generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș a coordonat activitățile misiunii. Acesta a pus accent pe dezvoltarea capacităților Forțelor Armate Centrafricane (FACA), prin consiliere strategică, formare profesională militară și cursuri de specializare.

Mai mult, au fost consolidate relațiile de cooperare cu autoritățile centrafricane, cu celelalte misiuni ale Uniunii Europene în zonă și cu partenerii internaționali prezenți în Republica Centrafricană.

Preluarea comenzii de generalul de brigadă Irinel Apostolescu asigură continuitatea activităților misiunii și a parteneriatului cu Forțele Armate Centrafricane. În acest mod, este sprijinit procesul de reformă a sectorului de apărare și al consolidării capacităților instituționale ale acestora.

EUTM RCA, o misiune în desfășurare de zece ani

Misiunea funcționează din 2016 și este o misiune militară a Uniunii Europene. Ea contribuie la dezvoltarea și profesionalizarea Forțelor Armate Centrafricane prin consiliere strategică, educație și instruire militară. Misiunea reunește personal militar din nouă state participante, șase state membre ale Uniunii Europene și trei state partenere.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Cine e Mihai Daraban, care a plătit zborul privat la Mykonos: Ascensiunea, de la PDSR pe linia Năstase la PNL / Șef de 12 ani la Camera de Comerț a României, a vrut un ”registru paralel” al firmelor, cu taxă obligatorie / Relația cu șeful Șantierului Naval Constanța
G4Media
Un nou brand auto a intrat în România: SUV cu 7 locuri, la un preț surprinzător
GSP.ro
Robert Turcescu, verdict dur despre criza politică. De ce crede că alegerile anticipate sunt singura soluție. „Suntem în situația boală lungă, moarte sigură”
Gandul
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Cancan
FOTO. Prezentatoarea TV și-a impresionat fanii cu pozele în bikini: „E criminal să arăți așa!”
Prosport
România câștigă senzațional cu Franța, campioana olimpică, la Europenele de volei masculin, la Cluj-Napoca. „Tricolorii” sunt calificați în „optimi”
Libertatea
Ultimele cuvinte ale Mădălinei Apostol. Ce spune femeia care a găsit-o. „Soția s-a dus la ea, că a auzit centrala”
CSID
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia