România, la comanda misiunii EUTM RCA pentru al patrulea an la rând. Misiunea Uniunii Europene contribuie la dezvoltarea Forțelor Armate Centrafricane

România își continuă angajamentul în cadrul Misiunii Uniunii Europene de Instruire în Republica Centrafricană (EUTM RCA), asigurând, pentru al patrulea an consecutiv.

Generalul de brigadă Irinel Apostolescu a preluat miercuri comanda misiunii de la generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș, în cadrul unei ceremonii militare desfășurate la Camp Moana, în Bangui.

Această activitate s-a desfășurat în prezența președintelui Republicii Centrafricane, Faustin-Archange Touadéra, a generalului-locotenent Michiel van der Laan, director general al Statului Major al Uniunii Europene și director al Capacității militare de planificare și conducere (MPCC), precum și a generalului-maior Claudiu-Mihail Sava, locțiitor pentru planificare al șefului Statului Major al Apărării.

România, prezentă pentru dezvoltarea capacităților de apărare din regiune

Totodată, menținerea comenzii arată și angajamentul României pentru dezvoltarea capacităților de apărare ale partenerilor centrafricani, precizează MApN.

Pe parcursul mandatului său, generalul de brigadă Claudiu-Mădălin Tamaș a coordonat activitățile misiunii. Acesta a pus accent pe dezvoltarea capacităților Forțelor Armate Centrafricane (FACA), prin consiliere strategică, formare profesională militară și cursuri de specializare.

Mai mult, au fost consolidate relațiile de cooperare cu autoritățile centrafricane, cu celelalte misiuni ale Uniunii Europene în zonă și cu partenerii internaționali prezenți în Republica Centrafricană.

Preluarea comenzii de generalul de brigadă Irinel Apostolescu asigură continuitatea activităților misiunii și a parteneriatului cu Forțele Armate Centrafricane. În acest mod, este sprijinit procesul de reformă a sectorului de apărare și al consolidării capacităților instituționale ale acestora.

EUTM RCA, o misiune în desfășurare de zece ani

Misiunea funcționează din 2016 și este o misiune militară a Uniunii Europene. Ea contribuie la dezvoltarea și profesionalizarea Forțelor Armate Centrafricane prin consiliere strategică, educație și instruire militară. Misiunea reunește personal militar din nouă state participante, șase state membre ale Uniunii Europene și trei state partenere.