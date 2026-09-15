Ținte aeriene detectate în apropierea României. Două mesaje RO-Alert în județul Tulcea

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, marți dimineață, mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România, potrivit unei informări a MApN.

Autoritățile române au transmis două mesaje RO-Alert populației din nordul județului Tulcea.

Prima țintă a fost detectată în jurul orei 03.10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.

UN al doilea mesaj RO-Alert, emis la 04.51

Ulterior, în jurul orei 04.20, radarele au detectat alte două ținte, la circa 30 de kilometri nord de Periprava.

Autoritățile au transmis un al doilea mesaj RO-Alert, la ora 04.51, pentru populația din nordul județului Tulcea.

Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a fost încheiată la ora 05.18.