Ținte aeriene detectate în apropierea României. Două mesaje RO-Alert în județul Tulcea

Sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, marți dimineață, mai multe ținte aeriene în Ucraina, în apropierea graniței cu România, potrivit unei informări a MApN.
Autoritățile române au transmis două mesaje RO-Alert populației din nordul județului Tulcea.
Prima țintă a fost detectată în jurul orei 03.10, la aproximativ 35 de kilometri nord de Chilia. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situației.
Ulterior, în jurul orei 04.20, radarele au detectat alte două ținte, la circa 30 de kilometri nord de Periprava.
Autoritățile au transmis un al doilea mesaj RO-Alert, la ora 04.51, pentru populația din nordul județului Tulcea.
Ministerul Apărării Naționale precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.
Alerta aeriană a fost încheiată la ora 05.18.