Prima pagină » Life-Entertaiment » Serialele „Widow’s Bay” și „The Pitt”, marile câștigătoare ale Premiilor Emmy 2026

Serialele „Widow’s Bay” și „The Pitt”, marile câștigătoare ale Premiilor Emmy 2026

Serialele „Widow's Bay” (Apple TV+) și „The Pitt” (HBO Max) au dominat gala Premiilor Emmy 2026, desfășurată marți la Los Angeles, în timp ce actorii Matthew Rhys și Jean Smart au stabilit noi recorduri în istoria distincțiilor acordate de Academia Televiziunii din SUA.
Serialele „Widow's Bay” și „The Pitt”, marile câștigătoare ale Premiilor Emmy 2026
sursă foto: Emmys / Television Academy
Petre Apostol
15 sept. 2026, 07:24, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Serialul „Widow’s Bay”, aflat la primul sezon, a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic, încheind seara cu șase trofee Emmy și un total de 14 premii în acest an, după cele opt obținute la gala Creative Arts Emmys, pentru categorii tehnice și creative.

HBO Max s-a impus la categoria celui mai bun serial de comedie cu „The Pitt”, aflat la al doilea sezon, care și-a păstrat titlul câștigat anul trecut. Producția a obținut șase trofee în total, inclusiv premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, acordat lui Noah Wyle.

Actorul Matthew Rhys intră în istorie

Matthew Rhys a intrat în istoria Premiilor Emmy devenind primul actor care câștigă trofee la toate cele trei categorii principale de rol principal: comedie, dramă și serial limitat sau film TV. În aceeași ediție, actorul a obținut două premii pentru rol principal: pentru „Widow’s Bay” și pentru serialul Netflix „The Beast in Me”, o premieră în cazul unui actor.

Jean Smart a câștigat al optulea premiu Emmy din carieră și a egalat recordul deținut de Julia Louis-Dreyfus și Cloris Leachman pentru cele mai multe trofee Emmy obținute de un interpret. Distincția din acest an, pentru rolul din „Hacks”, este al cincilea Emmy câștigat pentru interpretarea personajului Deborah Vance și ultimul, odată cu încheierea serialului.

La categoria dramă, Rhea Seehorn a obținut primul Emmy din carieră pentru rolul principal din serialul „Pluribus”, după două nominalizări anterioare pentru „Better Call Saul”.

Premiul pentru cel mai bun serial limitat sau antologie a revenit producției HBO Max „DTF St. Louis”, care a adăugat încă un trofeu după cele șase câștigate la Creative Arts Emmys.

Apple TV+, cele mai multe premii

Apple TV+ a fost platforma cu cele mai multe premii Emmy în acest sezon, acumulând 26 de trofee, urmată de HBO Max, cu 19, și Netflix, cu 16.

Printre ceilalți laureați ai serii s-au numărat Allison Janney, premiată pentru rol secundar în dramă („The Diplomat”), Tom Pelphrey, recompensat pentru rol secundar în dramă („Task”), Sally Field, desemnată cea mai bună actriță într-un serial limitat pentru „Remarkably Bright Creatures”, și Vince Gilligan, premiat pentru scenariul serialului dramatic „Pluribus”.

Gala a fost prezentată de actrița Mariska Hargitay, devenită prima femeie care găzduiește ceremonia Emmy după Jane Lynch, în 2011.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost omagiul adus cântăreței Dolly Parton, decedată în luna august, susținut de Sally Field și Reba McEntire. De asemenea, actorul Michael J. Fox a primit Premiul Umanitar „Bob Hope” pentru activitatea sa în sprijinul cercetării bolii Parkinson.

Recomandarea video

EXCLUSIV. Guvernul Ciolacu a plătit peste 675 de milioane de lei pentru primele profesorilor din bugetul național, deși susținea că sunt din fonduri europene / Același lucru l-a făcut și guvernul Ciucă
G4Media
Cristian Tudor Popescu, analiză amplă după US Open: „În interiorul ei, Sabalenka este o mârlancă!” » Îl compătimește pe Djokovic și mizează pe Zverev: „Iată un jucător care n-a beneficiat de ajutor de sus”
GSP.ro
Victor Ponta avertizează asupra unui blocaj financiar de la 1 octombrie: „Se termină banii, iar Guvernul nu poate face rectificare bugetară”
Gandul
Ce avere avea generalul Dorin Ioniță. Relația secretă ar fi declanșat un adevărat război pentru bunuri
Cancan
Averea lui Gigi Becali, din nou peste un miliard de euro: „Doar terenul de acolo face 400.000.000 de euro”
Prosport
Un AI a atacat autonom, pentru prima dată, o organizație din Spania și a obținut acces la date personale și facturi. Măsurile drastice cerute de experți
Libertatea
Mirela Retegan, mărturisire cutremurătoare despre accidentul care i-a schimbat viața: „Un leagăn mi-a zburat dinții din față și mi-a deplasat maxilarul”
CSID
Aproape toate mașinile au acest buton. Dar dacă îl apeși, s-ar putea să apară probleme la care nu te-ai aștepta
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia