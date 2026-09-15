Serialele „Widow’s Bay” și „The Pitt”, marile câștigătoare ale Premiilor Emmy 2026

Serialul „Widow’s Bay”, aflat la primul sezon, a câștigat premiul pentru cel mai bun serial dramatic, încheind seara cu șase trofee Emmy și un total de 14 premii în acest an, după cele opt obținute la gala Creative Arts Emmys, pentru categorii tehnice și creative.

HBO Max s-a impus la categoria celui mai bun serial de comedie cu „The Pitt”, aflat la al doilea sezon, care și-a păstrat titlul câștigat anul trecut. Producția a obținut șase trofee în total, inclusiv premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie, acordat lui Noah Wyle.

Actorul Matthew Rhys intră în istorie

Matthew Rhys a intrat în istoria Premiilor Emmy devenind primul actor care câștigă trofee la toate cele trei categorii principale de rol principal: comedie, dramă și serial limitat sau film TV. În aceeași ediție, actorul a obținut două premii pentru rol principal: pentru „Widow’s Bay” și pentru serialul Netflix „The Beast in Me”, o premieră în cazul unui actor.

Jean Smart a câștigat al optulea premiu Emmy din carieră și a egalat recordul deținut de Julia Louis-Dreyfus și Cloris Leachman pentru cele mai multe trofee Emmy obținute de un interpret. Distincția din acest an, pentru rolul din „Hacks”, este al cincilea Emmy câștigat pentru interpretarea personajului Deborah Vance și ultimul, odată cu încheierea serialului.

La categoria dramă, Rhea Seehorn a obținut primul Emmy din carieră pentru rolul principal din serialul „Pluribus”, după două nominalizări anterioare pentru „Better Call Saul”.

Premiul pentru cel mai bun serial limitat sau antologie a revenit producției HBO Max „DTF St. Louis”, care a adăugat încă un trofeu după cele șase câștigate la Creative Arts Emmys.

Apple TV+, cele mai multe premii

Apple TV+ a fost platforma cu cele mai multe premii Emmy în acest sezon, acumulând 26 de trofee, urmată de HBO Max, cu 19, și Netflix, cu 16.

Printre ceilalți laureați ai serii s-au numărat Allison Janney, premiată pentru rol secundar în dramă („The Diplomat”), Tom Pelphrey, recompensat pentru rol secundar în dramă („Task”), Sally Field, desemnată cea mai bună actriță într-un serial limitat pentru „Remarkably Bright Creatures”, și Vince Gilligan, premiat pentru scenariul serialului dramatic „Pluribus”.

Gala a fost prezentată de actrița Mariska Hargitay, devenită prima femeie care găzduiește ceremonia Emmy după Jane Lynch, în 2011.

Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a fost omagiul adus cântăreței Dolly Parton, decedată în luna august, susținut de Sally Field și Reba McEntire. De asemenea, actorul Michael J. Fox a primit Premiul Umanitar „Bob Hope” pentru activitatea sa în sprijinul cercetării bolii Parkinson.