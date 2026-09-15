Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni: temperaturi peste normal mai ales în vest și ploi puține

14 – 21 septembrie

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, dar și ușor mai coborâte în cele sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice.

21 – 28 septembrie

Temperaturile medii se vor situa în jurul celor specifice pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

28 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval, în toate regiunile.

5 – 12 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.