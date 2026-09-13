ANM: Averse, vijelii și intensificări ale vântului în mai multe regiuni ale țării, duminică. Prognoza meteo pentru București

Potrivit informării meteorologice, în prima parte a zilei de duminică, în Dobrogea vor fi averse în general moderate cantitativ, care vor acumula local 15-20l/mp și izolat peste 30l/mp.

Începând din a doua parte a zilei, dar și spre seară, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia.

Vor fi averse, descărcări electrice pe alocuri, precum și, izolat, grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri, și vijelii. Vitezele vântului asociate acestor fenomene vor fi, în general, de 40-60 km/h.

În intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp, precizează ANM.

Vânt puternic în mai multe regiuni din țară

Meteorologii avertizează și asupra unor intensificări temporare ale vântului în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgan și Dobrogea, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură.

Vântul va avea viteze, în general, de 40-50 km/h, iar intensificările vor fi de scurtă durată și asociate averselor.

Cum va fi vremea în București

Potrivit ANM, duminică, vremea se va răci în Capitală, iar temperaturile maxime nu vor depăși 21-22 de grade Celsius.

Tot duminică, în intervalul ora 10:00 – 23:00, Bucureștiul este vizat de o informare meteo pentru instabilitate atmosferică.

Cerul va fi temporar noros și mai ales spre seară și în prima parte a nopții vor fi averse (cantități de apă în general de 3…5 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.