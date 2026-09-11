Ce temperaturi vor fi la jumătatea toamnei? Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

14 – 21 septembrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

21 – 28 septembrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

28 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

5 – 12 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităție de precipitații estimate pentru acest interval, vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.