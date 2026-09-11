Prima pagină » Meteo » Ce temperaturi vor fi la jumătatea toamnei? Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Ce temperaturi vor fi la jumătatea toamnei? Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis, vineri, prognoza pentru perioada 14 septembrie - 12 octombrie.
Ce temperaturi vor fi la jumătatea toamnei? Prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
11 sept. 2026, 10:09, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

14 – 21 septembrie

Valorile termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

21 – 28 septembrie

Temperaturile medii se vor situa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

28 septembrie – 5 octombrie

Temperatura medie aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

5 – 12 octombrie

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României. Cantităție de precipitații estimate pentru acest interval, vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Rețeaua magistraților, politicienilor și oamenilor de afaceri din Constanța, conectați la pasagerii zborurilor private din Nisa și Mykonos / Conexiunile cu un alt judecător CCR și capii procurorilor din Dobrogea, arestați pentru corupție
G4Media
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
GSP.ro
SURSE| Una caldă, una rece pentru ex-consilierul lui Băsescu, Cătălin Avramescu. Scapă de acuzațiile de pornografie infantilă, dar va fi cercetat pentru corupere sexuală de minori
Gandul
Generalul Dorin Ioniță S-A SINUCIS din cauza amantei. Primele imagini de la fața locului
Cancan
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport
„Aurul” fierbinte din subteran. Locurile din România unde sunt rezervoare uriașe de energie geotermală insuficient exploatate
Libertatea
Asigurarea medicală în 2026 pentru românii fără venituri. Cât costă și cum se achită suma?
CSID
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor
De ce cheltuiesc românii miliarde de euro pe vacanțe în străinătate?
Economedia