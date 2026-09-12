ANM anunță vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării și în București. Ploi torențiale și vijelii în weekend

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, o informare meteorologică pentru perioada 12 septembrie, ora 10:00, până pe 13 septembrie, ora 22:00.

Meteorologii anunță vreme instabilă în mai multe regiuni ale țării, cu averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vijelii. Sunt prognozate cantități mari de apă. Vântul va avea intensificări în mai multe zone.

Potrivit ANM, sâmbătă vremea va fi în general instabilă în jumătatea de est a țării. Duminică, instabilitatea atmosferică va afecta sud-estul și, local, centrul și sudul țării.

„Vremea va fi în general instabilă, sâmbătă (12 septembrie) în jumătatea de est a teritoriului, iar duminică (13 septembrie) în sud-est și local în centru și sud. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze în general de 40…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și pe arii restrânse de peste 30 l/mp.”, anunță ANM.

Cod galben în Mehedinți și Dolj

Meteorologii au emis și o atenționare Cod galben pentru județele Mehedinți și Dolj, valabilă în intervalul 12 septembrie, ora 10:00, până la ora 20:00.

În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului, cu viteze de 50-65 km/h pe parcursul zilei de sâmbătă.

„Pe parcursul zilei de sâmbătă vântul va prezenta intensificări în județele Mehedinți și Dolj cu viteze de 50…65 km/h.”, transmite ANM.

Cod galben de ploi torențiale în Moldova și estul țării

O altă atenționare Cod galben este valabilă din data de 12 septembrie, ora 14:00, până pe 13 septembrie, ora 05:00.

Avertizarea vizează județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați și Brăila, precum și zona de munte a județelor Buzău și Prahova.

În aceste regiuni sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică, cu averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și grindină de mici dimensiuni.

„În județele Neamț, Iași, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galați, Brăila și zona de munte a județelor Buzău și Prahova, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului, izolat vijelii (rafale de 50…70 km/h) și grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și local de peste 30…40 l/mp.”, potrivit ANM.

ANM anunță schimbări de vreme în București. Sâmbătă, 29 de grade, duminică, temperatura scade la 22

ANM a emis, sâmbătă, o prognoză specială și pentru municipiul București, valabilă în perioada 12 septembrie, ora 10:00, până pe 13 septembrie, ora 22:00.

Meteorologii anunță o zi de sâmbătă caldă, cu temperaturi de până la 29 de grade, urmată de o răcire a vremii duminică, atunci când maximele nu vor mai depăși 22 de grade.

Potrivit ANM, în intervalul 12 septembrie, ora 10:00, până pe 13 septembrie, ora 09:00, vremea va fi caldă în Capitală. Cerul va fi variabil, însă după-amiaza și noaptea vor apărea înnorări, averse și posibil descărcări electrice.

„Vremea va fi caldă. Cerul va fi variabil, cu înnorări îndeosebi după-amiaza și noaptea, când vor fi averse (cantități de apă în general de 3…5 l/mp, izolat 8…10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade, iar cea minimă va fi de 14…15 grade.”, transmite ANM.

Bucureștenii vor avea parte, așadar, de o vreme schimbătoare în acest weekend. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-5 litri pe metru pătrat. Izolat pot ajunge la 8-10 litri pe metru pătrat.

Duminică, vremea se răcește

Vremea se va schimba duminică, 13 septembrie. În intervalul 09:00-22:00, temperatura maximă va coborî până în jurul valorii de 22 de grade.

Cerul va fi temporar noros, iar după-amiaza și seara sunt așteptate din nou averse și posibil descărcări electrice. ANM estimează că în această perioadă cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 5-10 litri pe metru pătrat.

„Vremea se va răci, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 22 de grade. Cerul va fi temporar noros și îndeosebi după-amiaza și seara vor fi averse (cantități de apă în general de 5…10 l/mp) și posibil descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat.”, potrivit ANM.