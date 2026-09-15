Cu cât ar putea crește prețul carburanților din cauza grevei de la Terminal Oil? Dumitru Chisăliță (AEI): Dacă oprirea depășește zece zile, vorbim de disponibilitatea fizică a produselor

Întreruperea activității principalului terminal prin care intră și ies din țară ţiţei, produse petroliere şi petrochimice ar fi o cauză suplimentară pentru scumpirea combustibililor și, dacă este de durată, ar putea duce chiar la penurie, după cum a arătat Dumitru Chisăliță.

Conflictul colectiv de muncă de la Oil Terminal, declanșat pe 24 august, continuă cu declanșarea grevei de avertisment și apoi a grevei generale, după cum a anunțat luni conducerea companiei controlate de stat, prin Ministerul Energiei, printr-o informare la Bursa de Valori București (BVB).

Mai exact, Sindicatul Oil Terminal a anunțat că greva de avertisment cu oprirea activității se va desfășura în data de 16 septembrie, în intervalul 10:00–12:00, iar greva generală se va desfășura începând din 28 septembrie de la ora 07:00, pe termen nelimitat.

„Conducerea Oil Terminal face toate demersurile necesare pentru a apăra interesele societății și pentru a limita impactul asupra activității”, a transmis conducerea companiei, care este controlată de stat, prin Ministerul Energiei, care deține 87,75% din acțiuni.

Potrivit expertului Dumitru Chisălță aceasta ar fi a doua grevă generală cu adevărat derulată din istoria Terminal Oil, și au mai existat patru mișcări sindicale, cu proteste ale angajaților, dar fără declanșarea grevei.

Impactul la pompă

În afara de creșterile datorate Brentului, cotații benzina și motorina, curs valutar, marja rafinare, asigurări ale navelor, și altele, va există o creștere și din cauza grevei, explică președinte AEI.

Potrivit lui Dumitru Chisăliță greva ar veni într-un moment în care Brent se situează deja peste 100 dolari/baril, fluxurile din Orientul Mijlociu sunt afectate, iar piața europeană a motorinei este foarte tensionată și, în consecință, capacitatea comercianților români de a înlocui rapid volumele lipsă este mai mică și mai scumpă decât într-o perioadă normală

„Dacă greva durează aproximativ cinci zile și nu blochează complet activitățile strategice, estimez exclusiv datorită grevei, o creștere la benzină de +0,10–0,20 lei/litru și la motorină, de +0,15–0,30 lei/litru. Estimez o creștere inițială mai rapidă în Dobrogea, București, Moldova și în zonele alimentate prin lanțurile logistice dependente de Constanța, apoi normalizarea pieței în aproximativ 7–14 zile după reluarea activității, deoarece vor trebui descărcate navele și recuperate livrările restante”, a comentat Dumitru Chisăliță.

Președintele AEI consideră că o grevă de 24–48 de ore ar fi gestionabilă și aproape invizibilă pentru consumator.

„O grevă de cinci zile ar putea adăuga 10–30 bani/litru. După zece zile, impactul poate ajunge la 30–90 bani/litru, mai ales la motorină. Peste două săptămâni, România ar risca nu doar scumpiri de peste un leu pe litru, ci și lipsuri temporare și limitarea livrărilor. Dacă oprirea depășește zece zile, nu mai vorbim numai despre preț, ci despre disponibilitatea fizică a produselor”, a conchis Dumitru Chisăliță, în comentariul pentru Mediafax.

Evoluția importurilor

România depinde de importurilor de țiței în proporție de aproape trei sferturi pentru combustibili și produse derivate, iar principala sursă a importurilor a fost Kazahstan.

De exemplu, per ansamblul anului trecut, România a consumat 11,4 milioane de tone de petrol, din care 8,9 milioane de tone au fost importate, restul de 2,9 milioane tone de petrol fiind acoperit prin producţia internă.

Țițeiul importat ajunge în România prin Oil Terminal și prin terminalul offshore operat de Midia Marine Terminal, aflat la 8,6 kilometri în largul Mării Negre, care este de tip Single Point Mooring (sistem singular de legare) şi este compus dintr-o parte statică, fixată de fundul mării printr-un sistem de ancore şi o a doua parte, la care se conectează nava, care poate gira liber în jurul părţii statice, în funcţie de vânt, curent şi valuri.

Oil Terminal prestează servicii privind primirea, încărcarea, descărcarea, depozitarea şi condiţionarea ţiţeiului, produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide pentru import, export și tranzit.

Potrivit Ministerului Energiei, terminalul petrolier din Constanţa este unul dintre cele mai mari în sud-estul Europei, situat la intersecţia culoarelor de transport maritim între Asia, Europa Centrală şi de Vest şi Orientul Apropiat. Oil Terminal S.A. este interconectată cu rafinăriile româneşti prin intermediul societăţii de transport Conpet S.A. Ploieşti pentru transportul ţiţeiului de la terminal la rafinării, pe conducte subterane ce fac parte din sistemul naţional de transport. În plus, terminalul are legături la reţeaua naţională de căi ferate, reţeaua de căi rutiere şi la canalul Dunăre – Marea Neagră.