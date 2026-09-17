„Trăiesc în teroare”. Mărturiile românilor de la granița cu Ucraina, unde alertele de drone sunt tot mai dese

În paralel, datele oficiale arată o creștere puternică a incidentelor aeriene înregistrate în acest an, relatează Associated Press, prin intermediul unui reportaj realizat în țara noastră.

27 de pătrunderi neautorizate în 2026

Ministerul Apărării Naționale a consemnat, potrivit datelor citate de Associated Press, 27 de incursiuni ale dronelor în spațiul aerian al României de la începutul acestui an, de trei ori mai multe decât cele nouă înregistrate pe parcursul întregului an 2025. Totodată, 37 de drone sau fragmente de drone au fost descoperite pe teritoriul României, față de 16 anul trecut.

În apropierea frontierei au fost înregistrate 73 de atacuri pe teritoriul ucrainean în acest an, iar aproximativ 56 de aeronave militare au fost ridicate pentru monitorizarea și gestionarea situațiilor. În 2025 fuseseră consemnate 28 de atacuri în apropierea graniței și 21 de intervenții ale aeronavelor militare.

„Trăiesc în teroare”. Locuitorii din Isaccea, la câteva sute de metri de atacuri

Situația este resimțită direct în Isaccea, județul Tulcea, oraș aflat pe malul Dunării, în imediata apropiere a Ucrainei. Atacurile cu drone rusești se produc uneori la numai câteva sute de metri, peste fluviu.

Robert Marian, un localnic în vârstă de 48 de ani, a povestit pentru Associated Press că primește avertizări înainte ca exploziile să se audă de peste Dunăre. În timpul unui incident produs noaptea, una dintre deflagrații a fost atât de puternică încât, speriat, a ieșit din casă.

O altă locuitoare din Isaccea, Alina Mihail, spune că alertele privind dronele și exploziile de peste graniță îi provoacă o stare de rău și că sunt numeroase nopți în care nu mai poate dormi.

„Trăiesc în teroare, eu și soțul meu”, a mărturisit femeia pentru Associated Press.

La începutul lunii septembrie, atacurile au afectat inclusiv zona punctului de trecere dintre Isaccea și Orlivka. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un punct de frontieră cu România și infrastructura de export au fost avariate în mod deliberat, iar autoritățile vamale române au suspendat temporar activitatea punctului de trecere Isaccea-Orlivka.

România are foarte puțin timp pentru a reacționa

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a explicat pentru AP că particularitatea frontierei dunărene face ca timpul disponibil pentru reacție să fie extrem de redus. Atacurile rusești vizează frecvent porturile ucrainene de pe Dunăre, situate foarte aproape de teritoriul românesc.

Odată ce o dronă traversează frontiera, distanța poate fi de numai câteva zeci de metri, ceea ce lasă forțelor române un interval foarte scurt pentru intervenție, a explicat ministrul. Miruță a precizat însă că România nu dispune în prezent de informații care să indice că o invazie terestră ar fi iminentă sau probabilă.

România își consolidează apărarea împotriva dronelor

Creșterea amenințărilor a determinat România să își dezvolte capacitățile de apărare antiaeriană. România și Polonia au achiziționat sistemul MEROPS pentru combaterea dronelor, iar Bucureștiul a primit prima tranșă, de 2,5 miliarde de euro, din fondurile europene alocate prin programul Security Action for Europe.

România a semnat, de asemenea, un contract de aproximativ două miliarde de dolari pentru sisteme de apărare aeriană cu rază scurtă și foarte scurtă, destinate inclusiv combaterii dronelor și rachetelor de croazieră.

Pentru oamenii care locuiesc la câteva sute de metri de război, însă, fiecare nouă alertă readuce aceeași teamă. Alina Mihail spune că ea și soțul său rămân în casă atunci când primesc avertizările privind posibile încălcări ale spațiului aerian și reclamă lipsa unui sprijin direct pentru comunitate.