Kelemen Hunor i-a spus lui Nicușor Dan ce părere are despre premierul tehnocrat: Să facă balet. Nici azi nu m-am autopropus

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că alegerile anticipate reprezintă în continuare o soluție constituțională și democratică pentru ieșirea din criza politică, însă Uniunea consideră că prioritatea trebuie să fie instalarea unui guvern stabil, cu puteri depline.

„Alegerile anticipate rămân în continuare o soluție constituțională, legală, democratică, dar nu ar trebui să fie prima opțiune. Preocuparea noastră este să dăm un guvern stabil, cu drepturi depline, fiindcă suntem în a doua parte a lunii septembrie și nu mai e de așteptat”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a precizat că, în cadrul discuțiilor cu președintele Nicușor Dan, nu s-a intrat în detalii privind numele viitorului premier.

Kelemen Hunor a negat și informațiile potrivit cărora s-ar fi autopropus pentru funcția de prim-ministru.

„Nu m-am autopropus nici azi pentru funcția de premier. Nici colegii nu m-au propus”, a afirmat, în glumă, liderul UDMR.

UDMR acceptă varianta unui guvern tehnocrat

Kelemen Hunor a spus că un guvern format din specialiști, inclusiv persoane care ocupă în prezent funcții de secretari de stat sau care au experiență în ministere, este una dintre variantele discutate.

„Am spus că e una dintre posibilități dacă vrem să avem un guvern format din specialiști, oameni care știu administrația, care au experiența necesară”, a declarat acesta.

Liderul UDMR a subliniat însă că un guvern tehnocrat nu poate funcționa fără sprijin parlamentar. Premierul desemnat ar trebui să aibă capacitatea de a negocia cu partidele din Parlament, inclusiv pentru adoptarea bugetului și a proiectelor din programul de guvernare.

„Premierul desemnat, votat, trebuie să aibă capacitatea de a dialoga în Parlament cu partidele”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, programul viitorului Executiv ar trebui să fie unul „relativ minimal”, în condițiile în care nu există o majoritate parlamentară stabilă.

„Fără PSD nu e majoritate”

Întrebat dacă UDMR ar vota un guvern susținut doar de PNL și USR, Kelemen Hunor a precizat că este nevoie și de PSD pentru formarea unei majorități.

„Trebuie, că nu au majoritate. Nici cu noi nu au majoritate”, a spus liderul UDMR.

Kelemen Hunor a explicat că, în actuala configurație parlamentară, o formulă PNL-USR-UDMR nu este suficientă pentru a asigura majoritatea, iar sprijinul PSD este necesar pentru ca un Executiv să poată avea o bază parlamentară consistentă.

„Presiunea timpului” poate schimba situația

Întrebat dacă există o deschidere mai mare pentru instalarea unui guvern, Kelemen Hunor a răspuns că este posibil, dar a pus această evoluție pe seama presiunii timpului.

„Poate că da, dar nu că oamenii au devenit mai înțelegători. Presiunea timpului”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a mai spus că președintele Nicușor Dan l-a întrebat direct dacă UDMR ar putea susține un premier și un guvern tehnocrat. Răspunsul său a fost că acest lucru depinde de persoana desemnată pentru funcția de premier și de componența viitorului Executiv.

În ceea ce privește profilul premierului, liderul UDMR a spus că acesta trebuie să aibă autoritate în Guvern și capacitatea de a dialoga cu partidele parlamentare.

„Trebuie să aibă autoritatea în Guvern, în primul rând, că fără asta nu se poate. Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament”, a mai spus Kelemen Hunor, apoi a continuat: „Să facă balet”.

„Problema, din punctul meu de vedere astăzi, este că țara, din păcate, este captivă în acest blocaj. Asta este un pericol și mult mai mare decât un eventual premier cu un profil tehnocrat, care are o experiență în administrație și știe să negocieze. Sigur, trebuie să facă un balet, va merge pe o linie foarte, foarte subțire”, a spus Kelemen.

Sursa video: Euronews