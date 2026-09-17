Surpriza din biroul lui Grindeanu în ziua consultărilor. Victor Ponta spune că ar fi o variantă de premier

Întrebat dacă ar fi o opțiune pentru premier, în condițiile în care a făcut parte din PSD; Victor Ponta a spus că „și domnul Nicușor Dan a făcut parte din USR. Alți PNL-iști sunt de la PD”.

„Ce e important este că România este țara în care tot timpul ne jeluim, că n-avem pe cine să alegem. Avem pe cine să punem. Are pe cine să pună domnul președinte Nicușor Dan”, a spus Ponta.

Întrebat dacă va fi nominalizat, Ponta a spus că nu a cerut acest lucru.

„Asta trebuie să decidă președintele, pe cine nominalizează. Dar, repet, nu poate să spună domnul președinte că nu are pe cine”, a răspuns fostul premier.

Întrebat, în continuare, de jurnaliști, cine îl susține pentru a fi premier, Ponta a răspuns: „1.300.000 de voturi. Mult mai multe decât USR-ul, de exemplu”.

El a afirmat că va strânge cele 233 de voturi necesare „de la toți parlamentarii care înțeleg că suntem în prăpastie deja, nu mai suntem la marginea prăpastiei și care înțeleg că acest dezastru, de fapt, nu folosește nimănui și că trebuie să luăm niște măsuri rapide de relansare și să redăm oamenilor și mediului economic speranța că există o gândire care să ofere stabilitate și predictibilitate”.

Dacă va fi desemnat de președintele Nicușor Dan, Victor Ponta a spus că va discuta „cu toate grupurile, mai puțin cu USR”.

Sursa video: Digi 24