Nicu Ștefănuță cere majorarea bursei sociale pentru studenți la minimum 1.050 de lei. Ce alte măsuri solicită Ministerului Educației

Nicu Ștefănuță cere ca această majorare a bursei sociale să foe acordată în anul universitar 2026-2027.

Solicitarea vine în contextul proiectului de ordin discutat în ședința Comisiei de Dialog Social din 15 septembrie, prin care Ministerul Educației propune menținerea bursei sociale la nivelul de 925 de lei pe lună.

În scrisoarea transmisă Ministerului Educației, Nicu Ștefănuță atrage atenția că sprijinul acordat studenților a fost deja redus, prin schimbarea modului de calcul al fondului de burse, limitarea acordării acestora la perioada activităților didactice și eliminarea posibilității ca studenții de la taxă să primească burse finanțate de la bugetul de stat.

Bursa socială actuală nu acoperă costurile pentru cazare și masă

Estimările citate în scrisoare indică o reducere de aproximativ 52% a fondului de burse și protecție socială și aproximativ 44.000 mai puțini potențiali beneficiari, potrivit comunicatului.

În comunicat mai este menționat că prețurile estimate pentru masă și cazare ajung la aproximativ 1.525 de lei lunar. Aceste costuri înseamnă că actuala bursă de 925 de lei acoperă doar aproximativ 61% din aceste cheltuieli. Comisia Națională pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) a propus un cuantum minim de 1.050 de lei, propunere care nu a fost inclusă în forma actuală a proiectului.

„Pentru tinerii care provin din familii cu venituri reduse sau din medii vulnerabile, bursa socială poate face diferența dintre continuarea și abandonarea studiilor. Ea nu reprezintă doar un sprijin financiar, ci un instrument esențial pentru asigurarea accesului real și echitabil la educație”, transmite Nicu Ștefănuță în scrisoarea adresată Ministerului.

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Ștefănuță cere stabilirea bursei sociale la minimum 1.050 de lei, cu suplimentarea fondului astfel încât să nu scadă numărul beneficiarilor. De asemenea, cere revenirea la acordarea burselor pe întreaga durată a anului calendaristic. El cere și găsirea unei soluții prin care studenții aflați pe locuri cu taxă și care îndeplinesc criteriile sociale să poată beneficia de sprijin, în funcție de situația lor socio-economică.

„România are nevoie de mai mulți tineri care să urmeze și să finalizeze studii universitare. Nu putem urmări acest obiectiv și, în același timp, să diminuăm instrumentele care îi ajută pe cei mai vulnerabili să rămână în sistemul de educație”, a mai transmis Nicu Ștefănuță.