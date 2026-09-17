Varujan Pambuccian, după consultările de la Cotroceni: „Nu rescriem nimic. Nici cu anticipatele”

El s-a arătat sceptic că alegerile anticipate ar putea rezolva situația și a susținut că deblocarea trebuie să vină în primul rând din Parlament.

„Ne putem apropia de un final al acestei crize”

Întrebat dacă există perspective ca actualul blocaj politic să fie depășit, Pambuccian a spus că experiența sa politică îl face să creadă că România s-ar putea apropia de finalul crizei.

„Experiența, ce-am trăit până acum, îmi spune că ne putem apropia de un final… Nu știu dacă apoteotic, dar un final al acestei crize”, a declarat Varujan Pambuccian.

Reprezentantul minorităților naționale a respins ideea că organizarea alegerilor anticipate ar însemna automat o ieșire din actuala situație.

„Nu rescriem nimic. Nici cu anticipatele. Adică suntem într-o criză profundă care nu mai trebuie prelungită, pentru că ea duce la deteriorarea vieții de zi cu zi a oamenilor”, a afirmat Pambuccian.

România are un Executiv interimar după ce Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură la 5 mai. Nicușor Dan a făcut ulterior două desemnări pentru funcția de premier: Eugen Tomac și Adrian Veștea. Primul și-a depus mandatul după ce nu a reușit să obțină o majoritate, iar Guvernul propus de Veștea a fost respins de Parlament.

Despre o eventuală formulă cu AUR: „Orice formulă care dă stabilitate” poate funcționa

Întrebat despre posibilitatea participării AUR la guvernare, Pambuccian nu a exclus o asemenea variantă, afirmând că prioritatea ar trebui să fie constituirea unei majorități stabile.

„Orice formulă care dă stabilitate și care permite deblocarea crizei ăsteia cred că este o formulă funcțională. Sigur, trebuie să fie și rațională formula respectivă, adică nu mă refer la partid, mă refer la ce cerințe ar putea să aibă unii și alții dintre actorii politici”, a declarat acesta.

Politicianul a avertizat însă că nu orice compromis făcut pentru constituirea unei majorități ar fi acceptabil.

„Poate o să vorbim o dată despre riscurile pe care le avem de diluarea democrației, dizolvarea ei, Doamne ferește, mai ales în lumea în care trăim acum. Și atunci sunt câteva lucruri care par minore acum, dar care trebuie evitate. Și dacă un guvern și o majoritate se formează în jurul acestor lucruri, atunci e mai rău decât cum suntem acum”, a adăugat Pambuccian.

„Președintele nu poate face mare lucru în situația asta”

În opinia sa, responsabilitatea principală pentru formarea unei majorități și ieșirea din blocaj revine partidelor și parlamentarilor, nu președintelui.

„Președintele nu poate face mare lucru în situația asta. Ce să facă? Că vorbim de o majoritate din Parlament”, a declarat Pambuccian.

El a avertizat și împotriva unei intervenții excesive a șefului statului în negocierile dintre formațiunile parlamentare.

„Dacă ar interveni brutal, că am văzut situații în care președinții au intervenit așa, ar fi acuzat că face o acțiune neconstituțională. Și sfatul meu ar fi să nu facă lucrul ăsta. Asta trebuie să vină din partea parlamentarilor partidelor din Parlament”, a afirmat reprezentantul minorităților naționale.

Consultările de joi au fost convocate de Nicușor Dan în baza procedurii constituționale privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Grupul parlamentar al minorităților naționale a fost programat la discuțiile de la Palatul Cotroceni după PSD, AUR, PNL, USR și UDMR.