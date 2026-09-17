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Kelemen Hunor, despre cum ar trebui să fie viitorul premier: Un om care nu poate fi aburit ușor cu basme

Președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat, în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni, că viitorul premier ar trebui să fie un om „care să nu poată fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit”.
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Ioana Târziu
17 sept. 2026, 12:03, Politic
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În urma discuțiilor de la Palatul Cotroceni, Kelemen Hunor a fost întrebat de jurnaliști cum ar arăta profilul viitorului premier, din punctul său de vedere.

Liderul UDMR a răspuns că viitorul prim-ministru trebuie „să aibă autoritate în Guvern”, deoarece altfel „nu se poate”.

Trebuie să aibă capacitatea de a dialoga cu partidele politice din Parlament, că altfel nu poate să treacă proiectele și ordonanțele vor fi făcute zob”, a răspuns el.

De asemenea, el a precizat că viitorul premier „trebuie să aibă o oarecare experiență în administrație și în munca politică la acest nivel, altfel va fi greu de făcut”.

Președintele UDMR a menționat că, dincolo de viziunile pe termen mediu, pe termen lung, trebuie să țină cont de deficit.

„Trebuie să țină cont de starea economică, de capacitatea României de a cheltui și de a aduna venituri în bugetul de stat”, a continuat Kelemen Hunor.

Deci trebuie să fie un om care nu poate fi aburit ușor cu basme despre bani, despre buget, despre deficit”, a răspuns el jurnaliștilor.

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