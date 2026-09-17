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Fritz: Două guverne minoritare succesive, primul condus de actuala coaliție

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, joi, după consultările de la Palatul Cotroceni, că formațiunea sa își menține propunerea privind formarea a două guverne minoritare succesive, ca soluție pentru depășirea crizei politice.
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Laura Buciu
17 sept. 2026, 11:24, Politic
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Potrivit liderului USR, primul guvern ar trebui format din USR, PNL și UDMR, iar ulterior ar putea fi urmat de un guvern minoritar PSD. Propunerea fusese avansată de Fritz și în luna iunie, la precedentele consultări de la Cotroceni.

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„Ne menținem propunerea să avem două guverne minoritare succesive, să începem cu un guvern minoritar USR, PNL, UDMR și apoi ar putea să vină un guvern minoritar PSD”, a declarat Dominic Fritz.

Liderul USR a precizat că ambele guverne ar urma să fie conduse de un premier desemnat de președintele Nicușor Dan și care să aibă încrederea tuturor partenerilor implicați în această formulă.

La guverne succesive s-ar ajunge doar dacă Nicușor Dan nu va desemna ca premier pe Sorin Grindeanu (PSD) sau Siegfried Mureșan (PNL), ultimul fiind agreat și de USR.

Totuși, USR ar fi dispus să aibă discuții cu premierul pe care îl va desemna Nicușor Dan, chiar dacă nu va fi niciunul dintre cei aflați pe lista scurtă.

Fritz: Menținem propunerea comună Siegfried Mureșan

Fritz a spus că USR își menține propunerea comună cu PNL și UDMR privind nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Dacă președintele va opta pentru o altă persoană, USR este dispus să discute și o altă nominalizare, cu condiția ca viitorul guvern să fie coerent și capabil să implementeze reformele considerate necesare de formațiune.

Fritz a avertizat că, dacă partidele nu reușesc să formeze o majoritate și să instaleze un guvern, alegerile anticipate trebuie să devină o opțiune concretă.

„Alegeri anticipate nu trebuie să fie doar o opțiune teoretică în textul Constituției, ci trebuie să fie oportunitate reală în cazul în care cei responsabili nu găsesc o soluție”, a declarat liderul USR.

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