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Rogobete, despre reforma lui Bolojan: Datorii și lipsuri. „Ați confundat reforma cu tăierea”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete spune că reducerea cheltuielilor nu înseamnă reformă și avertizează că finanțarea insuficientă a sistemului sanitar se traduce prin facturi amânate, datorii și lipsuri în spitale.
Rogobete, despre reforma lui Bolojan: Datorii și lipsuri. „Ați confundat reforma cu tăierea”
Alexandru Rogobete/ALEXANDRU NECHEZ/MEDIAFAX FOTO
Maria Miron
17 sept. 2026, 10:32, Politic
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Într-un mesaj adresat „reformiștilor”, Alexandru Rogobete atrage atenția asupra finanțării pentru medicamente, materiale sanitare și unele servicii medicale, care nu acoperă necesarul reclamat de spitale. Fostul ministru leagă această situație de reducerile de cheltuieli prezentate în ultimele luni drept „reformă”.

„Mă adresez acum reformiștilor, care au confundat reforma cu tăierea. În sănătate, problema este concretă: finanțarea pentru medicamente, materiale sanitare și unele servicii medicale nu acoperă necesarul reclamat de spitale și de sistem”, a transmis joi fostul ministru al Sănătății.

Potrivit acestuia, reducerea sumelor alocate nu elimină costurile din sistemul sanitar.

„Când aloci mai puțin decât necesarul unui serviciu medical, diferența nu dispare. Se transformă în facturi amânate, datorii, lipsuri sau nevoia unor alocări suplimentare”, spune acesta.

„Asta este reforma despre care le-ați vorbit românilor?”

Rogobete avertizează că alocarea unor sume mai mici decât necesarul din Sănătate nu elimină cheltuielile, ci doar amână problemele.

„Când aloci mai puțin decât necesarul unui serviciu medical, diferența nu dispare. Se transformă în facturi amânate, datorii, lipsuri sau nevoia unor alocări suplimentare”, spune fostul ministru.

„Domnule Bolojan, asta este reforma despre care le-ați vorbit românilor zi de zi?”, afirmă Rogobete, adresându-i-se direct premierului.

Rogobete: Tăierea cheltuielilor nu înseamnă reformă

Rogobete prezintă și măsurile pe care le consideră necesare în locul reducerilor de cheltuieli: stimularea economiei prin investiții publice și private și dezvoltarea parteneriatelor public-private, reducerea evaziunii fiscale și creșterea colectării, precum și eficientizarea companiilor de stat, cărora să le fie cerută „performanță economică măsurabilă”.

Pe listă se află și continuarea investițiilor în infrastructură, reducerea birocrației prin digitalizarea serviciilor publice și finanțarea predictibilă a sistemelor critice, inclusiv a sănătății, „pe baza necesarului real și a consumului”.

„Asta înseamnă reformă: să corectezi ceea ce nu funcționează și să construiești mecanisme care produc rezultate”, a subliniat Rogobete.

„Tăierea unei cheltuieli este o decizie bugetară. Nu este, prin ea însăși, o reformă”, a mai transmis fostul ministru al Sănătății.

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