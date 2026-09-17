Simion: AUR nu va vota un guvern din care nu face parte. Ce spune despre blocajul politic

Liderul AUR a susținut că poziția partidului nu s-a modificat față de precedenta rundă de consultări și a plasat responsabilitatea pentru actuala situație politică asupra șefului statului.

„Sunt aproape 3 luni de când Nicușor Dan ține țara în blocaj. Și e vinovat pentru această criză politică și pentru nominalizarea pe care o să o facă și pentru viitorul guvern, care va fi un dezastru. E vinovat pentru că ține AUR-ul departe de guvernare”, a declarat George Simion.

AUR participă la a treia rundă formală de consultări organizată de președinte după demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, la 5 mai. Prima desemnare, cea a lui Eugen Tomac, nu s-a concretizat într-un vot în Parlament, acesta depunându-și mandatul, iar Guvernul propus ulterior de Adrian Veștea nu a obținut votul de încredere al Legislativului.

„AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”

Simion a insistat că formațiunea sa este pregătită să participe la guvernare și a exclus susținerea parlamentară a unui executiv din care AUR ar fi absent.

„AUR își asumă intrarea la guvernare și și-a asumat în mod repetat. E a treia consultare la care venim, nimic nu s-a întâmplat nou și nu am discutat nimic altceva decât ceea ce pe 23 iunie, când am fost tot aici la Palatul Cotroceni, am spus. O să mai spun încă o dată și încă o dată și încă o dată, o să vă răspund la întrebări și o să rezulte faptul că AUR nu votează niciun guvern din care nu face parte”, a afirmat liderul AUR.

Poziția este în linie cu cea exprimată de partid după consultările din 23 iunie, când Simion declara că AUR va vota doar un premier propus de formațiune și un executiv din care aceasta să facă parte.

„I-am pus lui Nicușor Dan soluțiile pe masă. Nu se poate fără AUR. E timpul să se oprească și el și Sorin Grindeanu și alții din a diaboliza formațiunea noastră, pentru că formațiunea noastră are în spate susținerea milioanelor de români și așa funcționează într-o democrație lucrurile”, a continuat Simion.

„Parcă trăim într-un film prost”

Președintele AUR a criticat și repetarea rundelor de negocieri fără formarea unui nou guvern, susținând că actuala configurație parlamentară nu poate produce o majoritate stabilă.

„Parcă trăim într-un film prost, parcă suntem în Ziua Cârtiței, se repetă de fiecare dată aceste consultări și nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Este pentru prima oară când România este în această criză și cred că vă dați seama și singuri cine este vinovatul”, a declarat George Simion.

El a cerut ca un nou executiv să ajungă cât mai repede la vot în Parlament și a invocat, în cazul unui nou eșec, revenirea la urne.

„Un guvern trebuie să fie votat sau să nu fie votat de Parlament luni, cât mai repede, și dacă nu va fi votat trebuie să ajungem la votul românilor și la o largă majoritate și un guvern care are susținere populară”, a spus liderul AUR.

Simion a susținut, de asemenea, că „nu se poate forma nicio majoritate stabilă în acest moment în Parlamentul României” și că este nevoie de „un moment zero” și „un nou început”.

Consultările de joi au fost convocate de președintele Nicușor Dan în vederea desemnării unui nou candidat pentru funcția de prim-ministru. PSD, AUR, PNL, USR, UDMR și celelalte formațiuni și grupuri parlamentare au fost invitate separat la discuțiile de la Palatul Cotroceni.