Grindeanu, după consultări: I-am spus președintelui că suntem pregătiți să preluăm guvernarea

Grindeanu a susținut, joi, că, în perioadele în care PSD a condus Guvernul, România a înregistrat creștere economică și a acuzat partidele care au guvernat în alte perioade că au dus țara spre crize și scădere economică.

„De fiecare dată când a condus un guvern, Partidul Social-Democrat a dus România la creștere economică, a făcut ca românii să trăiască mai bine”, a afirmat liderul PSD.

Potrivit lui Grindeanu, România se află într-o situație dificilă și are nevoie de un Guvern stabil și de un act de guvernare coerent. El a pus situația actuală pe seama modului în care, în opinia sa, Ilie Bolojan a condus Guvernul în ultimul an.

„Faptul că am ajuns în această situație este din cauza modului prost în care Ilie Bolojan a condus guvernul României în ultimul an”, a declarat Grindeanu.

Grindeanu: PSD a făcut bine că a ieșit de la guvernare

Liderul PSD a explicat că partidul a decis să iasă din coaliția de guvernare, susținând că direcția în care se îndrepta Executivul era una greșită.

„Am luat decizia și am făcut bine, fiindcă direcția în care se mergea era o direcție proastă. Această direcție trebuie să fie îndreptată”, a spus Sorin Grindeanu.

El a precizat că PSD i-a transmis președintelui că este pregătit să facă parte din viitorul guvern și să conducă Executivul.

„Suntem gata să facem parte din guvern, să conducem Guvernul României, fiind îndreptățiți să facem acest lucru”, a declarat președintele PSD.

Poziția exprimată de Grindeanu nu este diferită față de anunțurile anterioare ale PSD, potrivit cărora social-democrații își asumă guvernarea și inclusiv funcția de premier.