Nicușor Dan convoacă partidele la Cotroceni pentru consultări privind desemnarea premierului. Programul întâlnirilor

Consultările vor avea loc pe parcursul zilei de joi, începând cu ora 09:00.

Prima formațiune invitată la discuțiile cu șeful statului este Partidul Social Democrat (PSD).

Potrivit programului anunțat de Administrația Prezidențială, întâlnirile se vor desfășura astfel:

09:00 – PSD

09:30 – AUR

10:00 – PNL

10:30 – USR

11:00 – UDMR

11:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

12:00 – SOS România

12:30 – POT

13:00 – Grupul parlamentar Uniți pentru România

13:30 – Grupul parlamentar PACE – Întâi România

14:00 – parlamentarii neafiliați

Consultările au loc după ce Nicușor Dan a anunțat, luni, la Rovaniemi, în Finlanda, că desemnarea unui candidat pentru funcția de premier va avea loc în foarte scurt timp.

Nicușor Dan: „Nu putem să mai așteptăm”

Președintele a spus că și-ar fi dorit ca partidele parlamentare să fie mai deschise la dialog la începutul sesiunii legislative, pentru a putea fi identificată o formulă care să obțină sprijinul necesar în Parlament.

„Sincer, aveam o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare, când în sfârșit toți parlamentarii sunt aici și dacă este vorba de o majoritate fragilă, pentru un guvern ea să se poată materializa. Evident că nu putem să mai așteptăm și va urma o desemnare. Să vedem ce se va întâmpla în urma desemnării”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că își dorește ca desemnarea să fie făcută înaintea plecării sale în Statele Unite.

Nicușor Dan a spus că nominalizarea va ține cont de capacitatea candidatului de a obține sprijinul necesar în Parlament.

„Desemnarea mea va fi către acea variantă care are cele mai mari șanse să strângă o majoritate”, a declarat președintele.

Alexandru Nazare, printre variantele discutate

În ultimele săptămâni, mai multe nume au fost vehiculate pentru funcția de premier.

Printre acestea se află ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Întrebat despre posibilitatea ca acesta să fie desemnat, Nicușor Dan a evitat să confirme sau să infirme informația.

Președintele a precizat însă că a colaborat bine cu Nazare și l-a descris drept „un profesionist”, cu experiență în zona finanțelor și a bugetului.

„Este un profesionist, este cineva care știe să lucreze cu cifre, cu bugetul României, ceea ce este extrem de important în perioada următoare, relația cu mediul financiar”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat însă că desemnarea unui candidat este diferită de obținerea celor 233 de voturi necesare pentru învestirea Guvernului.

Grindeanu și Mureșan rămân în discuție

Nicușor Dan a fost întrebat și despre Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan, ale căror nume au fost propuse de partide pentru funcția de premier.

Președintele a spus că ambele variante vor fi în continuare luate în calcul în cadrul consultărilor.

„Vor fi și ei. Va fi o întrebare pe care la consultarea cu partidele o voi adresa tuturor partidelor, deci tuturor grupărilor de membri ai Parlamentului”, a declarat Nicușor Dan.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, discuțiile privind viitorul premier au inclus atât variante politice, cât și nume din afara partidelor. În septembrie, printre persoanele vehiculate s-au aflat Alexandru Nazare, Iulian Stanciu, Luca Niculescu și Eugen Tomac, în timp ce propunerile asumate anterior de partide au fost Sorin Grindeanu, din partea PSD, și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR.