Mark Carney, mesaj pentru Donald Trump după discursul la Strasbourg: Nimeni nu ne va spune cu cine putem încheia acorduri

Relația tot mai apropiată dintre Canada și Uniunea Europeană este un proces „pozitiv”, iar Ottawa nu se va lăsa intimidată să renunțe la această apropiere, a declarat joi premierul canadian Mark Carney, prezent la Parlamentul European de la Strasbourg.

Declarația lui Mark Carney a venit acum, după ce președintele SUA, Donald Trump, a amenințat că va impune „tarife severe” Uniunii Europene dacă Canada ar deveni membru asociat al UE, idee prezentată miercuri de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul privind Starea Uniunii.

„Această alianță este un proces pozitiv. Acesta este răspunsul meu pentru președintele american”, le-a spus Carney jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă susținute după discursul său în Parlamentul European, conform POLITICO.

Premierul canadian a mai declarat că „o Canadă mai puternică și mai rezilientă ar fi un partener mai eficient pentru Statele Unite”.

„Canadienii sunt uniți în ideea că nimeni nu ne va spune ce limbă să vorbim”, a continuat Carney, făcând refeire la informațiile potrivit cărora Casa Albă ar fi încercat să intervină în problema limbii franceze vorbite în Quebec.

„Nimeni nu ne va dicta cultura sau cu cine putem încheia acorduri”, a mai spus premierul canadian în fața jurnaliștilor prezenți.

Propunerea Ursulei von der Leyen privind Canada și statutul de prim „membru asociat” al Uniunii Europene a surprins capitalele europene, luând prin surprindere chiar și Ottawa.

Mark Carney a folosit termenul „membru asociat” în discursul său de joi, apreciind faptul că von der Leyen „a deschis ușa ca această țară să devină primul membru asociat al UE”. Premierul canadian a spus că salută această ambiție.

Întrebat de jurnaliști dacă preferă ca noua relație dintre UE și Canada să fie numită „Alianță pentru viitor” sau „statut de membru asociat”, Carney a spus că diferența dintre cei doi termeni nu este importantă pentru el.

„Președinta Von der Leyen a folosit ambii termeni: alianță pentru viitor și membru asociat. Terminologia este o chestiune care ține de Europa; ce termeni aleg ei să folosească. Ceea ce contează este fondul problemei. Ce construim, de fapt, împreună”, a spus Carney.