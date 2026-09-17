Trump acuză că asocierea Canadei la UE este un „act ostil”. Ottawa, un partener comercial groaznic

Trump și-a condiționat amenințarea, miercuri, de „intenția” liderilor europeni, afirmând: „Dacă intenția este bună, nu e nicio problemă. Dacă intenția este rea, vom impune tarife foarte mari asupra Europei”, a declarat președintele SUA, citat de Associated Press.

El a sugerat, de asemenea, că SUA ar putea întrerupe schimburile comerciale cu Europa în anumite domenii.

Trump a calificat perspectiva aderării Canadei la UE drept „ridicolă” și a numit vecinul Americii un „partener comercial groaznic”.

Potrivit unei note informative publicate de Casa Albă, Administrația Trump ia măsuri pentru tratamentul „nejustificat și discriminatoriu” aplicat de Canada asupra mărfurilor americane, potrivit Global News.

„Președintele Trump ia măsuri pentru a trage Canada la răspundere pentru tratamentul nejustificat și discriminatoriu pe care îl aplică în continuare mărfurilor americane, ceea ce a împovărat și a dezavantajat pe americanii muncitori”, se arată într-o notă informativă a Casei Albe.

Posibilele sancțiuni nu ar avea legătură cu întărirea cooperării dintre Canada și UE