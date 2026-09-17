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Israelul și Marocul au convenit să deschidă ambasade. Noi acorduri economice vor fi încheiate până la sfârșitul anului

În cadrul unei întâlniri care a avut loc, miercuri, la New York între ministerele de externe ale Israelului și Marocului, sub egida Statelor Unite, Marocul și statul evreu s-au angajat „să-și consolideze relațiile” prin „ridicarea misiunilor diplomatice respective la rangul de ambasade, precum și prin numirea de ambasadori”.
Israelul și Marocul au convenit să deschidă ambasade. Noi acorduri economice vor fi încheiate până la sfârșitul anului
Sursă foto: Hepta
Daiana Rob
17 sept. 2026, 03:16, Știri externe
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Anunțul a fost dat, miercuri, de Ministerul de Externe al Israelului, după o întâlnire dintre cei doi șefi ai diplomației, sun egida SUA, potrivit France24. 

Marocul și Israelul și-au normalizat relațiile diplomatice în decembrie 2020 în cadrul Acordurilor Abraham, un proces între Israel și mai multe țări arabe, susținut de Washington.

Ministerul israelian a anunțat că miercuri a avut loc la New York o întâlnire între ministrul Afacerilor Externe Gideon Saar și omologul său marocan Nasser Bourita, la invitația ambasadorului Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz.

Cu toate acestea, el nu a precizat date concrete privind înființarea acestor ambasade, iar Marocul nu a făcut niciun comentariu pe moment.

Vor fi încheiate noi acorduri economice

Ministerul israelian a anunțat, de asemenea, că vor fi încheiate acorduri economice între cele două țări, care dispun deja de birouri de legătură, înainte de sfârșitul anului 2026, precum și o extindere a zborurilor directe între cele două țări.

„Prietenia dintre popoarele marocan și evreu are rădăcini adânci și o istorie bogată. Declarația pe care am semnat-o astăzi prezintă măsuri concrete pentru consolidarea relațiilor dintre Israel și Maroc, în interesul celor două popoare”, a declarat Gidéonlapi Saar, potrivit comunicatului citat.

După normalizarea relațiilor diplomatice din 2020, cele două țări și-au intensificat cooperarea, în special în domeniile militar, al securității, comercial și turistic.

În iunie 2022, Israelul anunțase deja deschiderea ambasadelor respective, cu ocazia unei vizite a șefului diplomației israeliene de atunci, Yaïr Lapid, în Maroc.

După izbucnirea războiului din Gaza, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în Maroc au avut loc mai multe manifestații de amploare în sprijinul palestinienilor, dar și pentru a cere anularea normalizării.

Regatul a făcut un apel oficial la încetarea războiului, fără a pune sub semnul întrebării procesul de normalizare.

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