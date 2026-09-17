Israelul și Marocul au convenit să deschidă ambasade. Noi acorduri economice vor fi încheiate până la sfârșitul anului

Anunțul a fost dat, miercuri, de Ministerul de Externe al Israelului, după o întâlnire dintre cei doi șefi ai diplomației, sun egida SUA, potrivit France24.
Marocul și Israelul și-au normalizat relațiile diplomatice în decembrie 2020 în cadrul Acordurilor Abraham, un proces între Israel și mai multe țări arabe, susținut de Washington.
Ministerul israelian a anunțat că miercuri a avut loc la New York o întâlnire între ministrul Afacerilor Externe Gideon Saar și omologul său marocan Nasser Bourita, la invitația ambasadorului Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz.
Cu toate acestea, el nu a precizat date concrete privind înființarea acestor ambasade, iar Marocul nu a făcut niciun comentariu pe moment.
Ministerul israelian a anunțat, de asemenea, că vor fi încheiate acorduri economice între cele două țări, care dispun deja de birouri de legătură, înainte de sfârșitul anului 2026, precum și o extindere a zborurilor directe între cele două țări.
„Prietenia dintre popoarele marocan și evreu are rădăcini adânci și o istorie bogată. Declarația pe care am semnat-o astăzi prezintă măsuri concrete pentru consolidarea relațiilor dintre Israel și Maroc, în interesul celor două popoare”, a declarat Gidéonlapi Saar, potrivit comunicatului citat.
După normalizarea relațiilor diplomatice din 2020, cele două țări și-au intensificat cooperarea, în special în domeniile militar, al securității, comercial și turistic.
În iunie 2022, Israelul anunțase deja deschiderea ambasadelor respective, cu ocazia unei vizite a șefului diplomației israeliene de atunci, Yaïr Lapid, în Maroc.
După izbucnirea războiului din Gaza, declanșat de atacul Hamas din 7 octombrie 2023, în Maroc au avut loc mai multe manifestații de amploare în sprijinul palestinienilor, dar și pentru a cere anularea normalizării.
Regatul a făcut un apel oficial la încetarea războiului, fără a pune sub semnul întrebării procesul de normalizare.