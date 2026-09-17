Israelul și Marocul au convenit să deschidă ambasade. Noi acorduri economice vor fi încheiate până la sfârșitul anului

Anunțul a fost dat, miercuri, de Ministerul de Externe al Israelului, după o întâlnire dintre cei doi șefi ai diplomației, sun egida SUA, potrivit France24.

Marocul și Israelul și-au normalizat relațiile diplomatice în decembrie 2020 în cadrul Acordurilor Abraham, un proces între Israel și mai multe țări arabe, susținut de Washington.

Ministerul israelian a anunțat că miercuri a avut loc la New York o întâlnire între ministrul Afacerilor Externe Gideon Saar și omologul său marocan Nasser Bourita, la invitația ambasadorului Statelor Unite la Națiunile Unite, Mike Waltz.