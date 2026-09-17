Canada spune „da” ofertei UE. Carney salută ideea de „membru asociat” și propune o alianță pe apărare, AI și energie

Carney a descris actualul context internațional drept o „ruptură geopolitică” și a avertizat că integrarea economică, lanțurile de aprovizionare, sistemele financiare și tehnologia sunt folosite tot mai mult ca instrumente de presiune între state.

Premierul canadian a vorbit despre folosirea tarifelor ca mijloc de presiune, despre vulnerabilitatea lanțurilor de aprovizionare și despre dependența statelor de anumite companii sau țări pentru tehnologii strategice.

Mesajul său central a fost că nici Canada, nici Europa nu își pot asigura singure autonomia strategică.

„Obiectivul nu este autosuficiența. Este reziliența colectivă”, a transmis Carney.

Carney răspunde propunerii Ursulei von der Leyen

„Ieri, președinta von der Leyen a vorbit despre depășirea CETA și despre o Alianță pentru Viitor, deschizând ușa pentru ca Canada să devină primul membru asociat al Uniunii Europene. Salutăm această ambiție”, a transmis Carney, potrivit discursului său.

Von der Leyen propusese, în discursul privind Starea Uniunii, trecerea de la actualul acord comercial CETA la o „Alinață pentru viitor”, care ar include cooperare în industria de apărare, energie, materii prime critice, inteligență artificială, tehnologie cuantică, securitate cibernetică și Arctica. La finalul pasajului dedicat Canadei, șefa Comisiei a spus explicit că vrea să lucreze cu Ottawa pentru a deschide calea către statutul de „prim membru asociat al UE”.

Carney a mers joi mai departe și a explicat ce ar trebui să conțină, în viziunea sa, această relație.

Canada și Europa ar trebui să coopereze profund pentru a-și proteja autonomia strategică în domeniul mineralelor critice, industriei de apărare, inteligenței artificiale și capacității de calcul, securității energetice, spațiului și sistemelor de plăți.

„Canada și Europa ar trebui să își asigure autonomia strategică printr-o cooperare profundă” în domenii precum mineralele critice, capacitatea industrială de apărare, inteligența artificială și puterea de calcul, securitatea energetică, spațiul și plățile, a spus Carney.

El a propus și trecerea către un comerț digital fără bariere pentru bunurile neagricole și numeroase servicii.

Carney vrea, de asemenea, ca tinerilor canadieni și europeni să le fie mai ușor să lucreze, studieze și trăiască de cealaltă parte a Atlanticului, Canada urmărind inclusiv participarea la Erasmus+ și la următoarea generație a programului Horizon.

Comerț mai liber și acces pentru tineri la studii și muncă

Carney a propus și apropierea piețelor europene și canadiene, printr-un comerț digital „fără fricțiuni” pentru bunurile neagricole și pentru o gamă largă de servicii.

Premierul canadian vrea și intensificarea mobilității dintre cele două maluri ale Atlanticului, astfel încât tinerii să poată trăi, lucra și studia mai ușor în Canada și în Europa.

Ottawa urmărește inclusiv participarea la Erasmus+, dar și la viitoarea generație a programului european de cercetare Horizon.

Canada oferă Europei minerale critice, LNG și hidrogen

Carney a amintit că țara sa dispune de zăcăminte din peste 34 de categorii de minerale critice și a propus construirea unor lanțuri comune de aprovizionare și procesare.

Canada ar putea furniza Europei inclusiv gaz natural lichefiat și hidrogen, prin dezvoltarea infrastructurii portuare din nordul și estul țării.

În același timp, cele două părți ar putea pune în comun capacități de calcul pentru inteligența artificială, dezvolta conexiuni de comunicații mai sigure și stabili standarde comune privind siguranța și transparența AI.

Ce ar însemna „membru asociat” al UE

Formula lansată de Ursula von der Leyen este una fără precedent. Uniunea Europeană nu are în prezent, în tratatele sale, un statut standard de „membru asociat” comparabil cu statutul celor 27 de state membre.

De aceea, oferta adresată Canadei nu înseamnă aderarea clasică la UE și nici acces automat la toate drepturile unui stat membru.

Articolul 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană stabilește că numai un „stat european” poate solicita aderarea propriu-zisă la Uniune. Procedura presupune acordul unanim al statelor membre, aprobarea Parlamentului European și, în final, ratificarea acordului de aderare. Canada nu intră în această procedură.

„Membrul asociat” anunțat de von der Leyen ar urma să fie o formulă nouă de integrare, construită special în jurul relației Canada–UE.

Carney însuși a precizat că noua „Alianță pentru Viitor” va trebui definită împreună de cele două părți.

„Nu propunem un al treilea bloc”

Premierul canadian a insistat că apropierea dintre Canada și UE nu trebuie înțeleasă ca încercarea de a forma o nouă superputere sau un bloc geopolitic rival.

El a spus că obiectivul este construirea unei alianțe suficient de puternice pentru ca alte state să nu poată dicta alegerile Canadei și Europei, dar suficient de deschise pentru ca și alte democrații să i se poată alătura.

„Nu propun un al treilea bloc pentru a deveni un rival al marilor puteri”, a precizat Carney. În schimb, el a vorbit despre o alianță bazată pe „libertate, solidaritate, prosperitate și sustenabilitate”.